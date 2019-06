Freisinger bremst Raddiebe aus - einer rächt sich

Auf frischer Tat ertappt hat ein Freisinger (25) drei Burschen, die nachts sein Fahrrad klauen wollten. Einer aus dem Trio rächt sich in seiner Wut an Ort und Stelle.

Freising – Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich bei dem Objekt der diebischen Begierde um ein altes Herren-Rennrad, das der Besitzer am Mittwoch vor seinem Haus an der Angerbadergasse in Freising abgestellt und mit einem Schloss an einer Straßenlaterne festgebunden hatte. Nachts um 0.45 Uhr hörte er Geräusche und sah vom Fenster seiner Wohnung aus drei männliche Jugendliche, die sich an seinem Rad zu schaffen machten.

Täter springt von der Mauer aufs Rad

Einer der Burschen stand dabei auf der Grundstücksmauer, um den Drahtesel über die Straßenlaterne zu heben, berichtet die Polizei Freising. Als sie von dem 25-Jährigen angesprochen wurden, ließen die drei ihre Beute auf den Boden fallen. Der Täter auf der Mauer sprang mutwillig auf das Rad und beschädigte dabei den hinteren Reifen. Sachschaden: rund 100 Euro. Die Täter flüchteten.

Zwei Raddiebe hatten nackte Oberkörper

Laut Beschreibung des Geschädigten sind die drei Burschen zwischen 18 und 20 Jahre alt: Zwei waren oberkörperfrei. Der Erste war mit Krücken unterwegs, der Zweite dunkelhäutig und zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß, der Dritte hatte einen kahlrasierte Kopf und kräftige Statur. Hinweise an die PI, Tel. (0 81 61) 5 30 50.

Auf Trab hat die Polizei in Freising auch eine Zwangsräumung in Freising gehalten: Eine Frau bedrohte dabei die Ordnungshüter mit dem Tod. Ein anderer Freisinger wollte bei der Polizei einen Diebstahl melden - und ist danach noch mehr los. Großen Ärger hatte auch eine Seniorin aus Freising, die mit ihren Enkeln in Warschau zu Besuch war. Auf der Rückreise wurde sie vom Flixbus einfach sitzengelassen.