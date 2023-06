„Religiös“ wird gestrichen: Freising beschließt neue Regeln für Friedhöfe

Kerzen auf dem Grabstein sind der Klassiker. Künftig können Ruhestätten in Freising aber auch mit weniger religiösen Symbolen geschmückt werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Künftig sind auf dem Freisinger Waldfriedhof auch Bestattungen ohne Sarg möglich. Es ist nicht die einzige Neuregelung, die der Hauptausschuss getroffen hat.

Freising – In Freising sind künftig auch Bestattungen nur im Leichentuch möglich, allerdings nur auf dem Waldfriedhof. Anstoß für dieses Novum ist eine Änderung in der bayerischen Bestattungsverordnung. Demnach muss es künftig in einer Kommune möglich sein, ohne Sarg, also nur mit Leichentuch, bestattet zu werden. Um das rechtlich bindend festzulegen, war der Ausschuss dazu aufgerufen, die entsprechende Friedhofssatzung zu ändern.

Diese Gelegenheit nutzte Stadträtin Susanne Günther (Grüne) zu einer weiteren Anregung: Sie wünschte sich sowohl für den Waldfriedhof als auch für den Friedhof Neustift die Möglichkeit, auch nichtreligiöse Symbole an Urnengräbern anbringen zu dürfen. In der Satzung bezüglich Urnenmauernischen heißt es nämlich: „Die Anbringung eines anderweitigen religiösen Symbols anstelle des Kreuzzeichens kann durch die Friedhofsverwaltung genehmigt werden.“

Das Wort „religiös“ führt zu Diskussionen

An dem Wort „religiös“ störte sich Günther allerdings: „Warum soll jetzt ein Fußballfan keinen Fußball verwenden dürfen?“ Nach dieser Regelung dürfe dann auch keine Friedenstaube platziert werden. Verfassungsrechtlich verbotene Symbole seien ja ohnehin ausgeschlossen, argumentierte sie. Zudem werde jeder Einzelfall geprüft.

„Ich kann das schon nachvollziehen“, meinte Robert Weller (FW), allerdings stelle er sich halt „Benjamin Blümchen“ auf einem Friedhof auch nicht so prickelnd vor. Seine Befürchtung: „Da macht man jetzt Tür und Tor auf, und das kann in einem großen Kindergarten enden.“ Auch Richard Grimm (FW) zeigte sich skeptisch: „Ja, darf dann alles drauf – auch Fix und Foxi?“

Kinder dürfen nur mit Erwachsenen auf Friedhof

Die Lösung für das Problem fand der Ausschuss eher zufällig, als Bürgermeistern Eva Bönig (Grüne) darauf hinwies, dass ein Friedhof eine würdevolle Stätte sei. „Ja, würdevoll ist genau das richtige Wort“, stieg Weller sofort ein, der sich wünschte, das Wort „religiös“ dadurch zu ersetzen. Dafür fand sich im Ausschuss dann auch eine Mehrheit. Die letzte Entscheidung, was würdevoll ist und was nicht, obliegt der Friedhofsverwaltung.

Was bei der Durchsicht der Friedhofssatzungen übrigens auffällt, sind Regelungen, die den meisten Bürgern mutmaßlich gar nicht geläufig sein dürften. So ist Kindern unter zehn Jahren das Betreten der Friedhöfe nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Verboten ist zudem das Rauchen auf einem Friedhof. Das „Durchschreiten eines Leichenzugs“ ist ebenfalls nicht erlaubt. Das Strafmaß bei einer Zuwiderhandlung ist allerdings nicht aufgeführt. (Richard Lorenz)

