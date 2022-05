Betrüger nutzen echten Todesfall schamlos aus: Rentnerin (78) mit Schockanruf um Erspartes gebracht

Zum wiederholten Mal wurde eine Seniorin im Kreis Freising Opfer eines Schockanrufs. Symbolbild © Karl-Josef Hildenbrand

Mit einer bösartigen Betrugsmasche wurde eine Rentnerin in Freising um ihr Erspartes gebracht. Die Kripo warnt eindringlich.

Hohenbachern – Erneut wurde eine Rentnerin aus dem Kreis Freising Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Die 78-Jährige aus Hohenbachern verlor ihr erspartes Vermögen, einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kripo warnt.

Schockanruf in Freising: Betrüger nutzen Todesfall in der Familie aus

Besonders dreist gingen die Täter vor, als sie die Frau am Mittwochmittag anriefen und ihr mitteilten, dass ihre Tochter in Österreich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Gespräch fanden sie heraus, dass der Mann der Rentnerin, also der Vater der Tochter, kürzlich verstorben war. Diese Information nutzten die Betrüger geschickt für ihre Zwecke: Sie erklärten der Frau, dass die Tochter nur zur Beerdigung anreisen könne, wenn eine Kaution bezahlt werden würde.

Während des Anrufs gaben sich mehrere Täter als Polizeibeamte oder Staatsanwältin aus. Zur Übergabe der „Kaution“ erschien wenig später ein junger Mann am Wohnort der 78-Jährigen und gab sich als Nachlassverwalter des örtlichen Amtsgerichtes aus. Nachdem die Rentnerin das Geld übergeben hatte, kamen ihr selbst Zweifel an der Geschichte. Schnell bestätigte sich ihr Verdacht, dass sie Opfer eines Schockanrufs wurde.

Zeuge gibt Täterbeschreibung - Polizei bittet um Hinweise

Bei der Polizei hat sich bereits ein Zeuge gemeldet, Nun meldete sich eine weitere Person, der zu dieser Zeit in Hohenbachern an der Ortsstraße ein heller Golf mit polnischem Kennzeichen aufgefallen war. Der Beifahrer verließ das Fahrzeug und ging in Richtung des Tatorts. Der Zeuge beschrieb den Mann als etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit kräftiger Figur und kurzen braunen Haaren. Er trug eine Jeans und eine helle Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die weitere Hinweise zum Fahrzeug und Beifahrer geben können, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden.

Telefonbetrug: Polizei gibt wichtigen Rat

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass sich Polizeibeamte oder Staatsanwälte niemals telefonisch bei Angehörigen melden, um Kautionszahlungen zu fordern. „Falls Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf und wählen den Notruf oder besprechen dies persönlich mit ihren Angehörigen.“ Weitere Tipps gibt es auf www.polizei-beratung.de unter „Themen und Tipps“ und „Betrug“. ft

