Angriff auf Bahn-Mitarbeiter: Blauer Schwarzfahrer sieht Rot

Von: Manuel Eser

Teilen

In einem Zug nach Freising kam es zu aggressiven Szenen eines betrunkenen Schwarzfahrers. © Dwi Anoraganingrum/Imago

Bei einer Fahrbahnkontrolle hat ein Schwarzfahrer einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen. In Freising wollte er sich aus dem Staub machen.

Freising - Rabiat wurde am Mittwochmorgen ein 41-Jähriger, der im Regionalexpress von München in Richtung Nürnberg ohne gültigen Fahrausweis unterwegs war. Bei einer Kontrolle wurde der offensichtlich angetrunkene Mann laut Bundespolizei aggressiv und griff einen Bahnmitarbeiter an. Am Freisinger Bahnhof wurde er schließlich verhaftet.

Gegen 8 Uhr war der Mann ohne Fahrschein in den Zug gestiegen. Wie die Bundespolizei meldet, verweigerte der 41-Jährige bei einer Fahrscheinkontrolle, der er nicht nachkommen konnte, dem Kontrolleur die Angabe seiner Personalien. Ein 18-jähriger Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit wollte seinen Kollegen unterstützen. Als der 41-Jährige bedrohlich auf ihn zuging, stieß er ihn von sich weg. Daraufhin schlug der Schwarzfahrer ihm ins Gesicht und verletzte ihn an der Oberlippe.

Auch auf der Wache verhält sich der Mann aggressiv

In Freising stieg der 41-Jährige aus, um sich aus dem Staub zu machen, wurde aber am Bahnhof von Beamten der PI Freising festgenommen. Die Bundespolizei übernahm die Ermittlungen und brachte den weiterhin aggressiven Mann zur Wache am Münchner Hauptbahnhof. Auch hier leistete er Widerstand: „Er versuchte, gegen Beamte zu treten, und verweigerte jede Kommunikation“, heißt es im Polizeibericht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme sowie eine Haftrichtervorführung für Donnerstag an. Dem 41-Jährigen wird Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Erschleichen von Leistungen zur Last gelegt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.