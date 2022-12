Freising nimmt Abschied vom „Brückenbauer des Herrn“: Bewegende Trauerfeier für Monsignore Peter Lederer

In der Stadtpfarrkirche St. Georg Freising würdigte Weihbischof Bernhard Haßlberger das Wirken des vor kurzem verstorbenen Geistlichen Peter Lederer. © Lehmann

Ein bewegender Trauergottesdienst fand am Montagmittag für Monsignore Peter Lederer in der Freisinger Stadtpfarrkirche St. Georg statt.

Freising – Bewegendes Requiem für Pfarrer Peter Lederer: Unter großer Anteilnahme verabschiedeten sich die Gläubigen aus den Freisinger Pfarrgemeinden am Montag von dem beliebten Geistlichen. In der Pfarrkirche St. Georg würdigte Weihbischof Bernhard Haßlberger das Wirken des vor kurzem verstorbenen Geistlichen. Im Anschluss erwiesen ihm die Trauergäste die letzte Ehre an seinem Grab im Stadtfriedhof St. Georg.

Durch die Ziegelgasse geleiteten die Gläubigen den Sarg zur letzten Ruhestätte von Pfarrer Peter Lederer im Friedhof St. Georg. © Lehmann

Symbolhaft für Christus, dem Licht der Welt, sei die Osterkerze an seinem Sarg entzündet worden, betonte Haßlberger. Christlicher Glaube sehe im Tod das Licht der Liebe Christi. Ein Seelsorger, wie man ihn sich nur wünschen könne, das sei Lederer gewesen. Schon früh habe dieser erkannt, dass sein Platz bei den Menschen in der Gemeinde sei. Als er nach Priesterweihe im Jahr 1986 und zweijähriger Tätigkeit als Kaplan in der Pfarrgemeinde St. Korbinian im Münchner Stadtteil Untersendling zum Dienst an das Erzbischöfliche Palais in der Kardinal-Faulhaber-Straße in München berufen worden sei, habe er es dort „nicht lange ausgehalten“, sagte Haßlberger. „Das war nicht seine Welt.“

Der geistliche Weg

Acht Jahre seines priesterlichen Lebens hatte er in Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau gewirkt, danach in Oberammergau. Mit seiner sympathischen, menschlichen Art habe Lederer überall Brücken geschlagen, um Weltliches und Geistliches zu verbinden, so der Weihbischof. Große Aufgaben hätten auf ihn gewartet, als er 2013 als Nachfolger von Pfarrer Michael Schlosser nach Freising gekommen war.

Die Aufgaben

Die Umstrukturierung der Freisinger Pfarreien zur Stadtkirche Freising stand an. Die ersten Schritte seien behutsam geschehen. Nichts sei „übergestülpt“ worden. Doch die „Ernte“ der Stadtkirche habe er nicht mehr einfahren dürfen. Voll Trauer habe man die Nachricht von Lederers frühem Tod erfahren. Im Herbst noch habe er aufgrund der damals gestellten Diagnose einen „Möbelwagen“ bestellt, um von Freising in seine neue Pfarrei St. Franziskus nach Neufahrn umzuziehen. Die Reise sei jedoch woanders hingegangen, so Haßlberger.

Voller Vertrauen habe Lederer die Froh-Botschaft Christi zu den Menschen gebracht. Beim Spenden der Sakramente habe er Zuversicht ausgestrahlt: „Gehe deinen Weg, Gott geht mit Dir und hält seine schützende Hand über Dich“. Mit dem gleichen Vertrauen sei er in den Tod gegangen, immer den Satz aus dem Matthäus-Evangelium im Ohr: „Seid gewiss, ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Im Anschluss an das Requiem geleiteten die Gläubigen den Sarg zur letzten Ruhestätte von Peter Lederer im Stadtfriedhof.

Maria Martin

