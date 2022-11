Stricken hilft zum Runterkommen: Biathletin Magdalena Neuner gibt Einblicke in Profisport und ihr Leben danach

Zu Gast bei der Sperrer-Bank in Freising

Nahbar, bodenständig und ehrlich: So präsentierte sich Ex-Profisportlerin Magdalena Neuner bei der Sperrer-Bank in Freising. Und sie hatte einen guten Rat für die 120 Zuhörer im Gepäck.

Freising – Im Februar 1998 sitzt ein blondes Mädchen mit Mama und Papa daheim in Wallgau vor dem Fernseher. Dort werden gerade die Olympischen Winterspiele im japanischen Nagano übertragen. Als Biathletin Uschi Disl aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz Bronze holt, und ihre Eltern vor dem TV jubeln, begreift die Elfjährige, welche Emotionen Sport in die Wohnzimmer weltweit bringen kann. Und sie weiß: Das möchte sie auch.

+ Volles Haus: Christian Sperrer von der gleichnamigen Privatbank in Freising (r.) begrüßte im Marriott-Hotel rund 120 Gäste, die gekommen waren, um Ex-Profisportlerin Magdalena Neuner einmal live zu erleben. © Lehmann

24 Jahre später schmunzelt Magdalena Neuner, als sie diesen besonderen Moment aus ihrer Kindheit im Marriott Hotel in Freising vor 120 Zuhörern erzählt. Die Privatbank Sperrer hat die Spitzensportlerin eingeladen, um mit ihr über das Thema „Zwischentöne – Wie man in besonderen Zeiten besondere Leistungen erbringt“ zu sprechen. Die rund 120 Gäste begeistert eine nahbare und bodenständige Magdalena Neuner mit einer Menge Charisma und privaten Einblicken.

„Ich habe mich gefragt: Was kommt denn jetzt noch?“

Im Dialog mit ARD-Moderator Michael Antwerpes schildert sie offen, warum sie als erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten ihre Karriere in den Augen vieler zu früh beendet habe: „Mit neun habe ich mit Biathlon angefangen. Mit 25 hatte ich alles erreicht.“ Bei den Winterspielen in Vancouver 2010 hat sie sich ihren Traum vom Olympischen Gold durch jahrelange harte Arbeit gleich zwei Mal erfüllt. Wieder in Bayern, sei sie richtig ausgebrannt gewesen. „Ich habe mich gefragt: Was kommt denn jetzt noch? Da habe ich gemerkt, wie wichtig ein Ziel ist, um Antrieb zu haben.“ Bald habe sie gemerkt, dass es in ihrem Leben noch etwas anders geben müsse als den Profisport, der oft mehr Schein als Sein sei.

Nach der Heimweltmeisterschaft 2012 in Ruhpolding legt Neuner also Skier und Gewehr ab und erfüllt sich den zweiten Wunsch, den sie immer hatte: Sie heiratet ihre Jugendliebe und gründet eine Familie. Inzwischen ist sie Mama von drei Kindern und geht voll in ihrer Mutterrolle auf, parallel arbeitet sie an der Marke Magdalena Neuner. Doch mit 35 sei sie entschieden zu jung, um den Rest ihres Lebens „nur“ eine bekannte Persönlichkeit zu sein.

„Gerade mache ich ein Fernstudium. Denn weil ich mit 16 gesagte habe, ich werde jetzt Profisportlerin, habe ich ja gar keine richtige Ausbildung.“ Daher ist sie überzeugt: „Gerade bin ich Mama, aber dann kommt auch noch was anderes.“ Möglicherweise Biathlon-Trainerin für Kinder? „Vielleicht. Einen Trainer-Schein habe ich schon.“

Mentaltraining hilft ihr in allen Lebenslagen

Um alle Herausforderungen zu meistern, hilft ihr Mentaltraining. „Ich habe schon früh verstanden, wie wichtig das ist – auch wenn ich lange Jahre belächelt wurde nach dem Motto ,Jetzt ist sie erst 19 und braucht schon einen Psychologen‘.“ Doch sie habe früh gewusst, dass es nie falsch sein kann, etwas für sich zu tun und daran zu wachsen. Wie wichtig eine positive Lebenseinstellung sei, habe die Pandemie gezeigt. Mit einer guten Einstellung ließen sich Krisen leichter meistern.

Das war auch der Rat, den Neuner den Zuhörern gab: sich seine Stärken bewusst zu machen und sich auf die schönen Dinge zu fokussieren – seien sie noch so klein. „Um runterzukommen, kann ich das Stricken sehr empfehlen“, sagte sie und lachte.

