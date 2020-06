Bildungszentrum in Freising: Aus Stiftung wird Domberg-Akademie

Aus der „Stiftung Bildungszentrum“ wird die „Domberg-Akademie“: Die Einrichtung der katholischen Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising erhält einen neuen Namen und will neue Akzente setzen.

Freising– Aus der „Stiftung Bildungszentrum“ wird die „Domberg-Akademie“: Die Einrichtung der katholischen Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising erhält einen neuen Namen und will, anknüpfend an ihr bisheriges Wirken, „Menschen mit ihren Angeboten weiterhin inspirieren, neu zu denken, neu zu glauben und neu zu gestalten“, schreibt Direktorin Claudia Pfrang in einem Begleittext zur Neuausrichtung.

Neue Zielgruppen erreichen

+ Direktorin Claudia Pfrangbietet neue Formate an. © ft Mit innovativen Formaten sollen neue Zielgruppen erreicht werden: „Dazu braucht es mehr denn je die Vernetzung unterschiedlicher Bildungsakteure und gesellschaftlicher Gruppen“, so Pfrang. Um die künftigen Angebote im Dialog zu gestalten, werden bis Ende Juli Interviews mit Seminarteilnehmern, Kooperationspartnern sowie Personen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens geführt. Auf der Internetseite www.domberg-akademie.dekönnen sich Interessierte umfassend informieren und beteiligen.

Die Stiftung Bildungszentrum wurde 1968 im Kardinal-Döpfner-Haus auf dem Freisinger Domberg gegründet und hat als diözesanweite Institution für katholische Erwachsenenbildung seitdem den Auftrag, „durch qualitativ hochwertige Angebote Strahlkraft in die Erzdiözese hinein zu entwickeln“, so Pfrang. Der Stiftung kommt laut Satzung „durch ihre Verankerung auf dem Domberg eine besondere Rolle in der Entwicklung und Gestaltung der außerschulischen Bildung“ zu, die der neue Name Domberg-Akademie transportieren soll.

„Nah am Menschen und mit aktuellem Bezug“

Die Domberg-Akademie bietet Veranstaltungen im gesamten Erzbistum an. Die derzeitige Schließung des Kardinal-Döpfner-Hauses und die aktuelle Umbruchsituation auf dem Freisinger Domberg aufgrund von Neugestaltung und Weiterentwicklung sei laut Direktorin Pfrang als Chance begriffen worden, „uns des eigenen Kerns zu vergewissern, das Profil zu schärfen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln“.

Im Zentrum standen Fragen wie „Wer sind wir? Was zeichnet uns aus? Wie inspirieren wir die Menschen?“. In einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft, „in der Religion und Glaube individuelle Optionen neben vielen anderen sind“, sollen die Bildungsangebote der Domberg-Akademie laut Pfrang künftig „eine kreative und situative Konfrontation mit christlichen Werten“ ermöglichen: „ergebnisoffen und erkenntnisintensiv, nah am Menschen und mit aktuellem Bezug“.

Mit einer großen Bandbreite an Themen will die Domberg-Akademie dabei unterstützen, Gesellschaft und Kirche mitzugestalten. Bildung werde dabei ganzheitlich verstanden: „Bei der Konzeption unserer Angebote wollen wir den Menschen in all seinen Dimensionen im Blick haben – interaktiv und sinnlich, intellektuell und lebenspraktisch. Das ist unser Akademie-Gedanke.“ft

