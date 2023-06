Freising bittet wieder zum Kinospaß unterm Sternenhimmel

Von: Andrea Beschorner

Aufbaufinale für neun Tage Kino am Rang: (v. l.) Christian Richter, Gabriel Weindauer, Katti Stummel, Clemens Gutmann und Robert Pietsch. © Lehmann

Es ist ab Freitag wieder Kino-am-Rang-Zeit in Freising. Welche Kosten und Mühen man sich für Gäste und Anwohner gemacht hat, erzählt Robert Pietsch im Interview.

Freising – Neun Tage Kino unter freiem Himmel steht ab heute in Freising im Kalender: Es ist wieder Kino-am-Rang-Zeit. Einer der drei Verantwortlichen hat sich im Aufbaustress Zeit für ein Interview genommen: Robert Pietsch erzählt, wie man aktiv weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer anwirbt, wie ernst Beschwerden genommen werden, wer bei der Filmauswahl das letzte Wort hat, und warum es gut sein kann, dass die Gäste ihr Bier von einem Freisinger Promi eingeschenkt bekommen.

Herr Pietsch, welches Wort beschreibt Kino am Rang am besten?

Sommerfeeling.

Sie bieten aber in den kommenden neun Tagen viel mehr als Kino. Stichwort Open-Air-Bühne: Auf was dürfen die Gäste sich freuen? War es schwer, junge Musikerinnen und Musiker aus der Region zu finden?

Wir verstehen uns als Kulturverstärker für Freising und als Talentförderer für unsere Helfer und natürlich Künstler. Aus diesem Grund wollten wir dieses Jahr bewusst, jungen Künstlerinnen und Künstlern eine weitere Plattform geben. Insbesondere solchen, die bei der Nacht der Musik nicht zum Zuge gekommen sind. Unser Bands-Team ist sehr gut in der Freisinger Musik-Szene vernetzt und pflegt Kontakte in die umliegenden Landkreise. So war es uns gut möglich, ein buntes Musikprogramm zusammenzustellen. Von Singer-Songwriter über Punk bis hin zu EDM-DJs ist alles dabei.

Nicht nur die musikalischen Acts treten unentgeltlich auf, auch das komplette Plus-Team arbeitet ehrenamtlich. Finden sich immer genügend, die helfen wollen?

Für die Musiker wird ein Hut rumgehen. Wer einen Auftritt also gut fand, kann dem in Form einer Spende Ausdruck verleihen. Alle Helfer, sowohl in der Vorbereitung als auch bei der Durchführung des Kinos, arbeiten ehrenamtlich und investieren ihre Freizeit, um diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Der Verein Prima Leben und Stereo kann auf eine fast 30-jährige Geschichte zurückblicken. In dieser Zeit haben sich die Helfer kontinuierlich durchgewechselt. Neue Personen haben zu uns gefunden, andere sind aus Freising weggezogen – oder ihre Lebensumstände haben sich geändert, sodass sie nicht mehr mithelfen konnten. Durch die Corona-Zeit fiel es uns sehr schwer, neue Helfer zu finden.

Was tun Sie aktiv, um Neue fürs Team zu gewinnen?

Vieles läuft bei uns über Mundpropaganda. Die Leute sehen, wie cool unsere Veranstaltungen sind, und wollen einfach ein Teil davon sein. Aber um die Corona-Zeit auszugleichen, fahren wir aktuell eine aktive Helfer-Such-Kampagne mit Flyern, Social Media, etc. Die führt nicht nur zu neuen Helfern, sondern auch dazu, dass sich Alt-Helfer wieder bei uns melden.

Alt-Helfer? Heißt das, dass auch mal „Promis“ am Ausschank stehen?

Es kann durchaus sein, dass man sein Bier am Kino von jemandem eingeschenkt bekommt, den man zur Freisinger „Prominenz“ zählen kann, ja. Jede Person, die Lust hat, Freising aktiv mitzugestalten kann sich einfach auf Social Media oder per Mail an helfer@primalebenundstereo.de bei uns melden.

Die einen meckern, weil in Freising nichts los ist. In der Innenstadt melden sich auf der anderen Seite – seit hier nicht mehr nur Baulärm, sondern auch „Spaßlärm“ herrscht – immer wieder Menschen zu Wort, die Ruhe fordern. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Stört Kino am Rang auch?

Auch wir haben hierzu schon diverse Erfahrungen gesammelt. Die Thematik rund um die Q-Bar zur Freisinger Nacht der Musik wurde ja in den lokalen Medien und in den sozialen Medien ausführlich behandelt. Als Kulturverstärker für Freising ist uns primär daran gelegen, die Aussage „Es ist nichts in Freising los“ zu widerlegen. Wir empfehlen jedem Anwohner, einfach an den Veranstaltungen teilzunehmen. Kultur darf auffallen, Kultur darf unorthodox sein und Kultur darf auch mal laut sein. Wir verstehen aber natürlich auch, dass sich manche Leute davon gestört fühlen. Wir nehmen diese Beschwerden ernst, da uns an einem gemeinsamen Miteinander gelegen ist.

Sie nehmen die Beschwerden ernst, heißt dann konkret was?

Im vergangenen Jahr gab es Meldungen von Anwohnern, die sich über die Lautstärke beschwert haben. Basierend darauf haben wir uns gemeinsam mit unserem Technikdienstleister für dieses Jahr einen anderen Aufbau für die Tonanlage überlegt, in der Hoffnung, dass dies die Lautstärke für die Anwohner reduziert. Dafür sind wir auch bereit, deutliche Mehrkosten bei der Technik zu zahlen. Denn das Kino am Rang soll für alle eine schöne Veranstaltung sein, für die Gäste, die Anwohner und die Organisatoren.

Nach welchen Kriterien werden die Filme ausgewählt? Wer darf mitreden und wer hat das letzte Wort?

Grundsätzlich möchten wir ein möglichst abwechslungsreiches Programm bieten. Kino steht für Vielfalt, und diese möchten wir auch auf der Leinwand zeigen. Grundsätzlich machen wir immer eine Brainstorming-Phase, in der alle Helfer Filmvorschläge einbringen können. Die Vorschläge prüft unser Infrastruktur-Team und klärt weitere Themen wie Lizenzen und Kosten. Mit Einzug des Streamings hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Einige Filmstudios lizenzieren ihre Filme pauschal nicht mehr für Veranstaltungen ohne Eintritt, andere rufen sehr hohe Preise auf, welche für uns nicht darstellbar sind. Wenn das alles geklärt ist, stellt unser Vorstand das Programm final zusammen. Das letzte Wort hat unser Filmfanatiker Christian Richter. Manchmal kommen aber auch Vorschläge von anderer Stelle. So hat sich dieses Jahr die Agenda-Gruppe „Tisch füreinander“ der Stadt Freising bei uns gemeldet. Sie wollte einen Film zum Thema Armut zeigen, um für dieses sehr wichtige Thema zu sensibilisieren. Da die Anfrage früh genug kam und das Ganze sich gut in unseren Kurzfilmabend integrieren ließ, haben wir den Vorschlag gerne aufgegriffen.

Ihr Endgegner ist das Wetter: Was haben Sie gemacht, um das positiv zu beeinflussen? Konsequent aufessen, beten, Kerze stiften?

(lacht) Also aufgegessen wird bei mir immer. Tatsächlich spielt das Wetter das größte Risiko beim Kino am Rang, so wie bei jeder Open-Air-Veranstaltung. Letztes Jahr hatten wir enormes Glück und konnten mit neun Tagen Sonnenwetter das vermutlich erfolgreichste Kino am Rang aller Zeiten feiern. Dieses Jahr liegen wir zeitlich wieder sehr ähnlich, was uns Hoffnung macht, dass es auch dieses Jahr wieder viele schöne Tage gibt, an denen wir großartige Filme unter freiem Himmel genießen können.

Die einzige Einnahmequelle von Kino am Rang ist der Getränkeverkauf. Hier noch einmal die Möglichkeit, final an alle zu appellieren, das eigene Bier/Limo/Wasser unbedingt zuhause zu lassen.

Der Plus e. V. besteht aus vielen motivierten, ehrenamtlichen Personen, die viel Spaß daran haben, das Kino am Rang zu organisieren. Mit Motivation und Spaß allein lässt sich aber eine so große Veranstaltung wie das Kino am Rang nicht bewerkstelligen. Deswegen unterstützt uns, indem ihr eure Getränke an einer unserer Bierinseln kauft, und lasst eigene Getränke zuhause. Für alle, die auch mal Lust auf was anderes zu trinken haben, gibt es dieses Jahr einen Spezialstand, der täglich wechselnde Specials passend zum jeweiligen Film anbietet.