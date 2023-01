„Freising bleibt in meinem Herzen“: Oberbürgermeister gedenkt Ratzingers Wirken in der Stadt - Requiem im Dom

Zum Tod von Papst Benedikt XVI. em.

Zum Tod von Papst Benedikt XVI. em. gedenkt Freisings Oberbürgermeister seines Wirkens in der Domstadt. Am Mittwoch nimmt Freising mit einem Requiem Abschied.

Freising – Der Tod von Papst Benedikt XVI. em. bewegt den Landkreis. Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher erinnert sich an Joseph Ratzingers Wirken in der Domstadt.

Starke Verbindung zur Domstadt

„Die Ehrenbürgerwürde, zuerkannt vom Freisinger Stadtrat, war dem Heiligen Vater am 16. Januar 2010 aufgrund seiner herausragenden Verdienste um die Domstadt bei einer Privataudienz im Vatikan verliehen worden. „Papst Benedikt XVI. hat als Student und in der Vorbereitung auf die Priesterweihe in Freising gelebt. Er wurde im Freisinger Dom zum Priester geweiht und hat später als Dozent in Freising gewirkt. Auch als Erzbischof der Erzdiözese München und Freising ist Joseph Kardinal Ratzinger unserer Stadt verbunden geblieben: Seinem Antrag ist die Erhebung des Freisinger Doms zur Konkathedrale zu verdanken. Die Verleihung der Goldenen Bürgermedaille zum Abschied aus seinem Erzbistum war Anerkennung seines Wirkens in Freising. Die Aufnahme des Freisinger Mohren und des Freisinger Bären in das päpstliche Wappen sowie der unvergessliche Besuch seiner Heiligkeit am 14. September 2006 sind sichtbare Zeichen seiner nachhaltigen Verbundenheit mit Freising“, fasste der Urkundentext die Verbindungen zusammen. Der Papst bedankte sich in einer sehr persönlichen, frei gehaltenen Ansprache für die Ehrung und versicherte der Delegation: „Freising bleibt als Heimat in meinem Herzen!“

+ In einer Ansprache unter freiem Himmel stellte sich Joseph Ratzinger auf dem Freisinger Marienplatz als neuer Erzbischof von München und Freising den Gläubigen im Erzbistum vor. Fünf Tage später wurde er zum Kardinal ernannt. © Archiv: Lehmann

Priesterweiheauf dem Domberg

Im Herbst 1945 war Joseph Ratzinger, geboren am 16. April 1927 in Marktl am Inn, 18-jährig in das Priesterseminar seines Heimatbistums auf dem Freisinger Domberg eingetreten und studierte an der dortigen Philosophisch-theologischen Hochschule bis in den Sommer 1947 Philosophie. Nach dem Theologiestudium in München verbrachte er die letzten Monate der Vorbereitung auf die Priesterweihe wieder in Freising. Am 29. Juni 1951 wurde er mit seinem Bruder Georg und 42 weiteren Weihekandidaten durch Michael Kardinal Faulhaber im Freisinger Dom zum Priester geweiht, nach seinen eigenen Worten „ein strahlender Sommertag, der als Höhepunkt des Lebens unvergesslich bleibt“.

Umzug auf den Domberg

Joseph Ratzinger wirkte zunächst einige Zeit als Seelsorger in München, war aber ab Oktober 1952 wiederum in Freising als Dozent am Priesterseminar tätig. Parallel entstand seine Doktorarbeit für die Promotion an der Universität München. Ab dem Wintersemester 1954/55 vertrat er den Lehrstuhl für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Hochschule in Freising. Als eine Professorenwohnung auf dem Domberg frei wird, bezog Ratzinger die Räume, die ihm, wie er schrieb, die Möglichkeit bot, „Vater und Mutter nach Freising zu holen“. Diese Zeit diente zugleich der Vorbereitung seiner Habilitation an der Münchner Universität.

Am 1. Januar 1958 wurde er zum Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Hochschule Freising ernannt, erhielt aber schon ein gutes Jahr später einen Ruf an die Universität Bonn. Es folgten Jahre als Hochschullehrer an den Universitäten in Münster, Tübingen und Regensburg. Am 25. März 1977 wurde Joseph Ratzinger von Papst Paul VI. zum Erzbischof von München und Freising ernannt – damals trat er erneut in eine enge Beziehung zur alten Bischofsstadt an der Isar. Am 24. Juni 1977 bereiteten ihm die Freisingerinnen und Freisinger auf dem überfüllten Marienplatz einen herzlichen Empfang. Am 29. Juni 1977 erfolgte die Ernennung zum Kardinal. Viele Amtsgeschäfte und gottesdienstliche Handlungen führten den Erzbischof regelmäßig nach Freising, insbesondere die Erteilung der Priesterweihe im Juni oder die Feier des Korbiniansfests im November. Auch der Vorsitz bei der Bayerischen Bischofskonferenz, die regelmäßig in Freising tagte, war mit Aufenthalten in der Domstadt verbunden. Hinzu kamen private Besuche.

Freisinger Dom wird Konkathedrale

Am 25. November 1981 wurde Kardinal Ratzinger zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre ernannt; im Februar 1982 nahm er Abschied von seinem Erzbistum. Die Stadt Freising verlieh ihm die Goldene Bürgermedaille. 1983 erfolgte die Erhebung des Freisinger Doms zur Konkathedrale, die Josef Ratzinger noch als Erzbischof in Rom beantragt hatte.

Am 19. April 2005 zum Papst gewählt, besuchte Benedikt XVI. 2006 seine altbayerische Heimat. Stationen seiner Reise waren vor allem seine früheren Wirkungsstätten – den Abschluss bildete am 14. September 2006 der Besuch der alten Bischofsstadt Freising – Ort seiner Priesterweihe und seines Wirkens als Professor und als Erzbischof. Unvergessen und unvergesslich: Nach seiner Ankunft in Freising fuhr Papst Benedikt durch die festlich geschmückte Innenstadt, herzlich begrüßt von Tausenden. Im Domhof trug er sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Die Feier im Dom stand unter dem besonderen Zeichen der Begegnung mit dem Klerus der Erzdiözese. Der Papst betete am Schrein des Bistumspatrons Korbinian und richtete dann eine Ansprache an die im Dom versammelten Gäste. Für Freising bleibt der Besuch Papst Benedikts XVI. ein historisches Ereignis, das den Rang der Stadt als Ort großer geschichtlicher und kirchlicher Tradition bedeutungsvoll unterstreicht.“

Anfang 2022 warf die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens einen Schatten auf das Lebenswerk Ratzingers. Er habe die Täter nicht belangt und sich nicht um die Opfer gekümmert. Als dies bekannt wurde, wurden Stimmen laut, Ratzinger allein aus Rücksicht auf die Opfer die Ehrenbürgerwürde zu entziehen. Gedanken diesbezüglich seien aktuell verfrüht, sagt Eschenbacher auf FT-Nachfrage. „Eins nach dem anderen.“ ft

Kondolenzbuch und Requiem

Stadtkirche und Domkirche verabschieden sich am Mittwoch, 4. Januar, gemeinsam mit einem Requiem von Benedikt XVI. em. Weihbischof Haßlberger wird der Eucharistiefeier um 19 Uhr im Mariendom vorstehen. Zur Feier sind alle Gläubigen eingeladen. Im Freisinger Rathaus, das mit Trauerflor beflaggt ist, liegt ab Donnerstag, 5. Januar, ein Kondolenzbuch aus, in das sich die Bürgerinnen und Bürger eintragen können (1. Stock, Zimmer 10).

