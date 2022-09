BMW bringt Radler zu Fall – Verunglückter muss lange auf Hilfe warten

Passant entdeckt verletzten Mann

In Freising hat ein Autofahrer einen Radler zu Sturz gebracht. Dieser verletzte sich dabei - und musste lange auf Hilfe warten.

Freising - Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 2. September, kurz nach Mitternacht an der Wiesenthalstraße. Wie die Polizei berichtet, stürzte ein 53-Jähriger mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei an der Schulter.

Bei den Ermittlungen zur Unfallursache gab der Mann an, dass ein Pkw, vermutlich ein älterer, roter BMW der 3er Serie mit Freisinger Kennzeichen, aus der Hecknerstraße auf die Wiesenthalstraße abgebogen und dabei auf seine Fahrspur geraten sei. Durch das Ausweichmanöver sei der Radler gestürzt. Das Auto habe sich jedoch aus dem Staub gemacht.

Verunglückter erlebt quälend lange Zeit, bis er gefunden wird

Der Verletzte war offenbar nicht mehr in der Lage, selbst Hilfe zu rufen - und erlebte quälende Momente. Erst 45 Minuten nach dem Unfall wurde er von einem Passanten entdeckt, der den Rettungsdienst verständigte.

Wer im Zusammenhang mit dieser Unfallflucht Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 in Verbindung zu setzen. (ft)