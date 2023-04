Der Hauptact steht fest: Bob Geldof spielt am Freisinger Uferlos-Festival

Von: Wolfgang Schnetz

Der britische Sänger Bob Geldof, Initiator des Band-Aid-Projekts (Symbolbild), spielt am 13. Mai in der Luitpoldhalle Freising. © Peter Endig/dpa

Nach der Coronapause gibt es das Uferlos-Festival in Freising wieder: Von Freitag, 12., bis Sonntag, 21. Mai, wird mit großem Programm und Star durchgestartet.

Freising - Der Hauptact steht auch bereits fest: „Bob Geldof & the Bobkatz“ spielen am Samstag, 13. Mai 2023, in der Luitpoldhalle. Das Konzert wird veranstaltet von der Stadtjugendpflege in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt und dem Uferlos-Festival.

Der Vorverkauf

Karten gibt es beim Vorverkauf (in der Touristinfo) Tel (0 81 61) 5 444 333, oder online bei Eventim, München Ticket und Vibus.

