BR-Radltour macht Halt in Freising - Zum Open-Air kommt auch eine berühmte Rock-Band

Strampeln fleißig in die Pedale: Die Teilnehmer der BR-Radltour treffen nächsten Dienstag in Freising ein. Archiv © BR

Zu den Etappenzielen der BR-Radltour zählt auch Freising. In diesem Rahmen findet ein Open-Air statt, bei dem sich eine legendäre Rock-Band die Ehre gibt.

Freising – Tagsüber radeln, abends feiern: Die BR-Radltour geht heuer von Sonntag, 31. Juli , bis Freitag, 5. August, über die Bühne. In sechs Etappen führt die rund 500 Kilometer lange Strecke durch Bayern Auch in Freising machen die Radler Station. Und zwar am Dienstag, 2. August.

Was an diesem Abend inder Domstadt geboten ist, teilt Christl Steinhart, Sprecherin der Stadt Freising, mit: Gegen 16.20 Uhr wird der Tross von über 800 Radlerinnen und Radler über General-von-Nagel-Straße, Untere Hauptstraße, Marienplatz und Ziegelgasse eine Schleife drehen, bevor die von einer Motorrad-Eskorte der Polizei begleite Gruppe ihren Endspurt Richtung Luitpoldanlage absolviert. Die Teilnehmer kommen an diesem Tag aus Landau/Isar – und Freising will sie gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) in der Unteren Hauptstraße willkommen heißen.

Slackliner wird gebannte Blicke auf sich ziehen

Bereits um 15 Uhr sind die Freisinger, aber auch alle Interessierten aus dem Umland, zu einem Standkonzert der Stadtkapelle in die Innenstadt eingeladen. Der Freisinger Bär mischt sich unters Publikum und verteilt Fähnchen, mit denen Groß und Klein erst Slackliner Lukas Irmler und später den Radlern zujubeln können.

Der Extremsportler, der weltweit durch spektakuläre Rekorde im Slacklining für Aufsehen gesorgt und 2019 in Freising, beim 40. Altstadtfest, den Marienplatz auf der Slackline überquert hat, zeigt an diesem Nachmittag erneut seine Show: Gegen 15.30 und 16 Uhr wechselt er über der Untere Hauptstraße in luftiger Höhe die Seiten.

„Hooters“ geben sich beim Open-Air die Ehre

Beim Straßenfest ist nicht nur für ein Wiedersehen mit der Stadtkapelle, sondern auch für das leibliche Wohl durch die anliegenden Geschäfte und an Ständen gesorgt. Ein Luftballonkünstler fasziniert sicher nicht nur die Jüngsten. Ab etwa 15.30 Uhr stimmt BR-Moderator Roman Röll, begleitet von „Dahoam is Dahoam“-Darsteller Jonathan Gertis und BR-Radltour-Reporter Gerhard „Willi“ Willmann, Freising mit einem Live-Programm auf die Ankunft der Radler ein. Er wird Kontakt mit der „Regie“ halten und immer genau wissen, wann die Tour, aus Richtung Marzling kommend, die Stadtgrenzen nach rund 80 Tageskilometern passiert.

Abends feiern Freising und die Radler in der Luitpoldanlage ein Open-Air in der Luitpoldanlage“, schreibt Steinhart. Ab 17.30 Uhr (Einlass: 17 Uhr) startet das Vorprogramm mit der Bayern-1-Band. Nach dem Konzert-Höhepunkt, dem Auftritt von The Hooters, sind alle eingeladen, den Abend mit den DJs von Bayern 1 ausklingen zu lassen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Weitere Infos: www.br-radltour.de. ft