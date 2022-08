BR-Radltour stoppt in Freising - Tausende feiern mit den Sportlern

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Volle Dröhnung: Nachdem die Bayern1-Band die rund 10 000 Gäste in der Luitpoldanlage ordentlich in Stimmung gebracht hatte, legten The Hooters los. Die Polizei, die nachmittags den Verkehr und abends die Großveranstaltung sicherte, zog eine positive Bilanz. © Lehmann

Die BR-Radltour hat am Dienstag Halt in Freising gemacht. Die Bürger bereiteten den Radlern einen fulminanten Empfang - und feierten bis Mitternacht.

Freising – Die Domstadt im Griff der BR-Radltour: Am Dienstag machte der 800 Radfahrer zählende Tross Halt in Freising, wurde am Nachmittag in der Innenstadt von den Freisingern begrüßt. Am Abend erlebte die Luitpoldanlage ein Konzert, das schon jetzt legendär sein dürfte: 10 000 Menschen feierten The Hooters. Das alles bei Temperaturen, die der Ausdruck „Bullenhitze“ nur annähernd trifft. Doch die Teilnehmer trotzten tapfer dem Wetter.

Empfang mit Fahnen

Pünktlich um 16.20 Uhr fuhr das Feld in die Freisinger Altstadt ein – allesamt fröhlich in das Publikum winkend, das seinerseits die Hauptstraße säumte, fleißig mit den in den Stadtfarben Rot und Weiß gehaltenen, mit dem Stadtwappen verzierten und mit der Aufschrift „Willkommen in Freising“ bedruckten Fähnchen wedelte und den unerschütterlichen Radfahrern fleißig applaudierte. Zehn Minuten dauerte es, bis das gesamte Peloton auch an OB Tobias Eschenbacher und Staatsminister Florian Herrmann vorbeigefahren war, bevor es sich – von einer Motorradeskorte der Polizei geleitet und von einem historischen Lautsprecherwagen angeführt – in die Luitpoldanlage wälzte.

Willkommen in Freising! Rund 4000 Menschen begrüßten den Radl-Tross am Nachmittag in der Innenstadt. © Lehmann

Luftige Kunststücke

Dabei wurde den rund 4000 Freisingern, die am Nachmittag in die Innenstadt gekommen waren, einiges geboten: Die Stadtkapelle sorgte für Schwung, Slackliner Friedrich „Friedi“ Kühne vollführte – stilsicher in Tracht – in luftiger Höhe zwischen Marcushaus und Sperrerbank-Gebäude atemberaubende Kunststücke.

90 Kilometer hatten die Radler, von Landau an der Isar kommend, hinter sich gebracht, suchten sich in der Luitpoldanlage erst einmal ein schattiges Plätzchen, um sich zu erholen. Das war wichtig, schließlich wartete eine fette Party auf die Radler und alle, die Lust auf Biergarten-, Volksfest- und Rockkonzert-Atmosphäre hatten.

Ein Meer aus Hellblau

Der BR hatte ganz groß aufgefahren: Dutzende von Verpflegungsständen hatte man aufgebaut, an denen sich Radfahrer und Besucher versorgen konnten – und das wahrlich nicht nur mit Radler. Gegen die Sonne schützten Hüte, die kostenlos verteilt wurden, sodass an den Biertischen immer mehr ein Meer aus hellblauen Kopfbedeckungen zu sehen war.

Im Zentrum der Luitpoldanlage freilich stand die Bühne: groß, mit Leinwänden und einer Lichtanlage bestückt, die bis Mitternacht zeigte, was sie alles draufhat. Den musikalischen Auftakt machte die Bayern1-Band – eine Cover-Combo, der von Pop-Rock wie Midnight Oil über Falco bis hin zu 70er-Jahre-Pop mit Abba und Neue Deutsche Welle nichts, aber auch gar nichts fremd war.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Immer mehr Fans sammelten sich vor der Bühne – nach den „Vor-Hooters“, wie sich die Bayern1-Band selbst humorig betitelte, voller Erwartung auf den Hauptact des Tages: The Hooters, jene vor über 40 Jahren gegründete Rockband aus Philadelphia, die noch heute an entscheidenden Stellen aus den Gründungsmitgliedern Eric Bazilian, Rob Hyman und David Uosikkinen besteht, wobei John Lilley und Fran Smith auch schon seit den 1980ern Hooters sind.

10 000 feiern mit

Legenden der Rockgeschichte also, die nach Einbruch der Dunkelheit die Luitpoldanlage rockten. Rund 10 000 Fans wollten die Hits live erleben, mit denen die Hooters die Rockhistorie beglückt haben. Sie wurden nicht enttäuscht: „All you Zombies“, „Boys will be boys“, die Mitsing-Hymne „Johnny B“ oder auch das immer wieder grandiose „500 Miles“ machten Gänsehaut. Tanzwütigen fuhren die Irish-Folk-Songs und Reminiszenzen ins Gebein, dazu eine Prise Johann Sebastian Bach und – kaum zu glauben – zehn Sekunden Titelmelodie von „Die Sendung mit der Maus“, raffiniert in ein atemberaubendes Drum-Solo eingebaut. Die letzte Stunde bis Mitternacht bestritt ein BR1-DJ. Dann war Schluss mit einer der größten Partys, die Freising je gesehen hat.

Am Mittwochvormittag war der wunderbare Spuk vorbei, die Luitpoldanlage lag wieder ruhig da, die Radler waren auf dem Weg nach Aichach. Aber wer am Dienstag dabei war, wird den Tag nicht vergessen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.