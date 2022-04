Brandstifter zündet Tiefgarage an - Schneller Feuerwehreinsatz verhindert Schlimmeres

Ein Vollbrand in der Tiefgarage beschäftigte am Sonntagabend 57 Feuerwehrleute beider Freisinger Wachen fast drei Stunden lang. © FW

In einer Freisinger Tiefgarage trieb ein Brandstifter sein Unwesen. Die Folge: ein Großeinsatz. Nun sucht die Kripo Zeugen.

Freising – Es war kurz vor 20 Uhr, als ein Einwohner am Sonntagabend in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an der Vöttinger Straße eine starke Rauchentwicklung bemerkte und umgehend den Notruf wählte zu einem Brand gekommen, der die Feuerwehr Freising insgesamt mit 57 Kräften und 14 Fahrzeugen knapp drei Stunden beschäftigte.

Extrem aufwändig war die Be- und Entlüftung der mehrstöckigen Tiefgarage an der Vöttinger Straße in Freising. Zuvor hatte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Autos verhindern können. © privat

Die Kriminalpolizei Erding hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. „Bereits am vergangenen Freitagnachmittag wurden mehrere kleine Brandherde in der selben Tiefgarage mitgeteilt, die jedoch von einem Zeugen gelöscht werden konnten“, schreibt die Polizei-Pressestelle. „Es entstand seinerzeit jedoch kein Sachschaden.“

Gegenstände standen im Vollbrand

Mit dem Stichwort „B 4“ beorderte die Integrierte Leitstelle die Löschzüge beider Freisinger Wachen an den Einsatzort. Als die ersten Fahrzeuge, unter anderem mit Stadtbrandinspektor und Kommandant Oliver Sturde, an der Vöttinger Straße ankamen, drang bereits Rauch aus der Tiefgarage. Rasch verschaffte sich ein Atemschutztrupp Zugang zum Gebäude. Die Ursache konnte schnell lokalisiert werden: Im ersten Untergeschoß wurde als Brandherd „eine Palette mit Kartonagen festgestellt, meldet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Diese war den ersten Ermittlungen zufolge vorsätzlich angezündet worden. „An einem daneben geparkten Auto entstand durch das Feuer ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich“, heißt es weiter im Pressebericht.

Mit einem C-Rohr nahmen die Kräfte der Feuerwehr sofort die Brandbekämpfung auf und hatten das Feuer bald unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf umstehende Fahrzeuge konnte durch das schnelle Handeln gerade noch verhindert werden.

Aufwändiger gestalteten sich laut Feuerwehr schließlich die Be- und Entlüftungsmaßnahmen der mehrstöckigen Tiefgarage. Am Ende waren fünf Überdruckbelüfter an mehreren Stellen im Einsatz, um die Tiefgarage vom giftigen Brandrauch zu befreien. Mehrmals wurden Kohlenmonoxid-Messungen durchgeführt. Kurz nach 22 Uhr konnte die Tiefgarage schließlich wieder freigegeben werden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Vöttinger Straße im Bereich des Gebäudes zudem voll gesperrt werden.

Die Kripo Erding bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. (0 81 22) 96 80 zu melden.

