Bremse kaputt: Radfahrer (12) wird über Auto geschleudert

Pkw übersehen

In Freising gab es am Dienstag einen Unfall: Ein Bub krachte mit seinem Fahrrad in ein Auto und wurde über die Motorhaube geschleudert.

Freising - Flott unterwegs war am Dienstag gegen 14.20 Uhr ein Zwölfähriger mit seinem Mountainbike in Freising, als er laut Polizei auf dem Gehweg die Prinz-Ludwig-Straße bergab fuhr. An der Einmündung der Heckenstallerstraße stand an der Haltelinie ein Mercedes, der von einer 68-jährigen Rentnerin gesteuert wurde. „Der Jugendliche registrierte das stehende Fahrzeug offensichtlich zu spät“, hieß es im Pressebericht.

Glück im Unglück: Bub nur leicht verletzt

Trotz Notbremsung des Radlers prallte er in die linke Pkw-Seite und wurde über die Motorhaube geschleudert. Beim Aufprall auf die Fahrbahn verletzte er sich zum Glück nur leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus Freising gebracht. Wie eine Überprüfung des Fahrrads durch die Polizei ergab, war die Vorderbremse des Mountainbikes defekt und das Hinterrad hinterließ vor dem Aufprall eine Blockierspur auf dem Gehweg. Es entstand Schaden in Höhe von rund 600 Euro. ft

