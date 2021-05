BRK-Leiter nennt Zeitraum für mögliche Auflösung des Freisinger Impfzentrums

Schließung käme jetzt zu früh

BRK-Kreischef Albert Söhl warnt vor einer voreiligen Auflösung der Impfzentren in Deutschland. Allerdings nennt er einen möglichen Zeitpunkt für die Schließung.

Ärztesprecher und BRK-Chef des Landkreises Freising sprechen sich gegen vorzeitige Schließung von Impfzentren aus.

Der BRK-Chef nennt jedoch einen Zeitraum, wo es mit der Auflösung des Impfzentrums konkret werden könnte.

Landratsamt zieht positive Bilanz zum aktuellen Impfstand im Landkreis - und erklärt, warum es hier bei den ersten beiden Prio-Gruppen länger gedauert hat.

Freising – BRK-Kreischef Albert Söhl warnt vor einer voreiligen Auflösung der Impfzentren in Deutschland. Für Schließungen sei es noch zu früh. Er könne sich aber vorstellen, dass es im Spätsommer so weit sei. Die Vorgeschichte: Im Ringen um die beste Impfstrategie hatten sich vergangene Woche immer mehr Politiker und Ärztevertreter für ein baldiges Ende der Impfzentren ausgesprochen – unter anderem, weil Hausärzte effektiver und schneller impfen könnten.

Georg Miedl, Freisinger Ärztesprecher, hat dazu eine andere Meinung. Würde man die Impfzentren jetzt schließen, wäre das „zeitlich genauso falsch wie die späte Einbindung der Ärzte“ in den Corona-Impfprozess. Aufgrund der „sehr guten Zusammenarbeit von Impfzentrum und Arztpraxen“ habe man im Landkreis Freising eine „hervorragende Impfleistung“.

BRK-Chef: „Jetzt läuft es richtig gut“

Genauso sieht es Söhl vom BRK. Das Rote Kreuz betreibt das Impfzentrum gemeinsam mit den Johannitern. Hausärzte und Impfzentrum würden sich gegenseitig „super“ unterstützen. „Jetzt läuft es richtig gut.“

+ Georg Miedl, Freisinger Ärztesprecher, betont die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Arztpraxen und Impfzentrum. © Lehmann

Das drückt sich auch in Zahlen aus: 4500 Impfungen wurden in der vergangenen Woche am Impfzentrum vorgenommen. Das ist, sieht man von Sonderaktionen ab, bisheriger Höchststand. „Ein bisschen mehr würde noch gehen“, sagt Söhl. „Hier müssten dann die Zeiten noch etwas ausgedehnt werden.“ Das Landratsamt rechnet laut einer Pressemitteilung tatsächlich mit steigenden Mengen an Impfstoff.

„Alles andere schürt Verunsicherung“

Auch die Zahlen der Ärzte sind beachtlich: Miedl berichtete davon, dass allein am Mittwoch 1238 Erstimpfungen und 147 Zweitimpfungen von Hausärzten vorgenommen wurden. Da mittwochs am Nachmittag Praxen in der Regel geschlossen sind, wird in dieser Zeit besonders viel geimpft. Insgesamt kämen die Hausärzte im Landkreis auf rund 2500 Impfungen pro Woche, sagt Miedl: „Egal, ob Impfzentren oder Ärzte – wir arbeiten alle mit Volldampf.“

+ BRK-Chef Albert Söhl hat einen Zeitpunkt für die Schließung des Impfzentrums im Kopf. © Freisinger Tagblatt

Und so, sagt Söhl, wäre es falsch, momentan etwas zu ändern. Auch aus logistischen Gründen. Denn etliche Menschen, die vom Impfzentrum versorgt wurden, warten ja noch auf die zweite Spritze. „Und die sollte es am selben Ort geben. Alles andere schürt Verunsicherung.“

BRK-Chef hat Zeitraum für die Auflösung des Impfzentrums im Kopf

Derzeit garantiert auch nur das funktionierende Zusammenspiel aus Zentren und Praxen eine lückenlose Versorgung der Impfwilligen. Denn so wie Bettlägerige etwa nur von Hausärzten geimpft werden könnten, gebe es auch Menschen, die gar keinen Hausarzt haben, stellt Söhl klar: „Da sind wir dann die richtige Adresse.“

Trotzdem empfindet es der BRK-Chef nicht als Affront, über die Auflösung von Impfzentren zu diskutieren. „Es ist wichtig, das anzudenken“, sagt er – und hat selbst schon einen Zeitpunkt im Kopf. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den Betrieb im August oder September auslaufen lassen.“ Er rechnet damit, dass bis dato ein Großteil der Impfwilligen versorgt ist.

Abmeldung bei BayIMCO sorgt für Probleme

Söhls Appell an die Freisinger: Wer bei einem Hausarzt oder bei anderweitiger Gelegenheit eine Erstimpfung gegen Corona erhalten hat, soll sich unverzüglich im Registrierungsportal BayIMCO abmelden. Denn die Zahl an Menschen, die auf Einladungen zu Impfterminen über die Onlineplattform nicht reagieren, würde deutlich zunehmen. Dadurch würde sich das Impftempo zwar nicht verlangsamen, weil man immer rechtzeitig offene Termine neu besetze. „Aber es trägt zu einem gewissen organisatorischen Mehraufwand bei.“

Allerdings gibt es auch bei der Abmeldung auf BayIMCO ein Problem, wie der BRK-Chef bestätigt: Wenn dort jemand sein Konto auflösen wolle, würden damit zugleich auch alle Personen aus dem System fliegen, die über dieselbe E-Mail-Adresse mitregistriert wurden. Söhl: „Man ist dabei, dieses EDV-Problem zu beheben.“

„Wir haben einen großen Anteil erreicht“

Im Impfzentrum des Landkreises werden derzeit noch einige Personen der Priorisierungsgruppe 2, aber auch schon aus Gruppe 3 geimpft. Dass es im Landkreis Freising mit den älteren Bürgern vergleichsweise länger gedauert hat, liegt an der besonderen Anmeldestrategie. Das Landratsamt hatte alle Betroffenen über 75 Jahre, die wenig bis gar nicht internetaffin sind, postalisch zum Impftermin eingeladen. Keiner sollte durch das Raster der digitalen Anmeldung rutschen. „Auf diese Weise haben wir einen sehr großen Anteil dieser Altersgruppe erreicht“, betonte Petz. Rund 10 000 von etwa 15 000 über 75-Jährige aus dem Kreis kamen so in den Genuss einer Impfung.

