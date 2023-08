BRK Freisinger braucht Verstärkung: Personalengpass trübt Volksfest-Vorfreude

Von: Magdalena Höcherl

Dem Glückshafen gehen die Leute aus: Albert Söhl freut sich über Interessierte, die dem BRK mit einer Schicht in der Losbude unter die Arme greifen. © Lehmann

Damit das 92. Freisinger Volksfest gelingt, braucht es nicht nur feiernde Besucher, sondern auch Menschen, die zum Arbeiten in die Luitpoldanlage kommen – so wie die BRK-Sanitäter. Doch diese zu mobilisieren, wird immer schwieriger.

Freising – Die Personalplanung für den Sanitätsdienst treibt Freisings BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl seit Wochen um. Um die Sicherheit und Betreuung der Volksfestbesucher zu gewährleisten, braucht es viele Helfer: „Wir sind jeden Tag in drei Schichten mit je mindestens sechs Personen vor Ort, meist von 14 Uhr bis Mitternacht“, berichtet Söhl. Und an den Tagen, an denen Weinhalle beziehungsweise der neue Partystadel geöffnet sind, muss auch der Sanitätsdienst länger aushalten: „Da geht’s bis 3 Uhr, dafür brauchen wir dann nochmal zwei bis vier Leute.“ Das mache im Schnitt mindestens 20 Kräfte pro Tag – und die zu bündeln, sei gar nicht so einfach.

Albert Söhl, BRK-Kreisgeschäftsführer © Lehmann

Bereitschaftsleiter Markus Schmid habe gerade in den Wochen vor dem Start am ersten September-Freitag alle Hände voll zu tun, um genügend Freiwillige zusammenzutrommeln. „Zum Glück hilft auch die Wasserwacht mit“, sagt Söhl. „Es ist ein großes Miteinander, sonst würden wir es ja gar nicht schaffen.“ Seine Einschätzung für heuer: „Alle Schichten gut zu besetzen, ist schwierig – aber wir schaffen es.“

Die Gründe

Die Gründe für die dünne Personaldecke liegen für Söhl auf der Hand. Zum einen sind Anfang September noch Ferien. „Viele potenzielle Helfer fahren noch in den Urlaub.“ Zum anderen habe die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen, und die aufzuarbeiten, sei nicht ganz einfach. „In der Zeit, als gar nix ging, haben halt auch einige Leute aufgehört, die jetzt nicht wieder anfangen.“ Damit hätten Vereine und Organisationen allgemein zu kämpfen.

Und das Personalproblem macht auch vor dem Glückshafen nicht Halt: der Losbude, die das BRK traditionell betreibt. „Der Glückshafen dient zur Mittelbeschaffung. Wir brauchen diese Gelder, denn alles, was wir ausgeben, müssen wir selbst erwirtschaften“, erklärt Söhl. Doch es würden sich immer weniger Freiwillige finden, die Lose verkaufen und Gewinne ausgeben. Söhls Appell lautet daher: Wer das BRK mit einer Schicht im Losstand unterstützen möchte, dürfe sich gerne melden. „Ein Sanitäter-Hintergrund ist dafür nicht erforderlich“, betont Söhl.

Der Ausblick

Alles in allem möchte Albert Söhl nicht zu sehr jammern. „Natürlich ist das Volksfest arbeitsintensiv. Aber es ist einfach ein Highlight, auf das wir uns schon sehr freuen.“ Und zum Glück verlaufe die Veranstaltung in der Regel ruhig. Die Mitarbeiter des Sanitätsdienst müssten zwar regelmäßig „Volksfest-Klassiker“ wie Schnittwunden, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen oder Hitze-Wehwechen verarzten. Größere Einsätze wie nach Schlägereien oder dergleichen hielten sich aber glücklicherweise in Grenzen. „Das ist dieses Jahr hoffentlich auch wieder so.“