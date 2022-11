Einst hatte die Korbinianbrücke ein Tor - mit einem dumpfen Knall ging alles zu Ende

Teilen

Postkartenmotiv: Das Lerchenfelder Brücktor existierte nur wenige Jahrzehnte. Installiert wurde es als Tragmast für die Hochspannungsleitung vom Elektrizitätswerk Moosburg Richtung München. © Repro: Stadtarchiv

Das Lerchenfelder Brücktor wurde vor 100 Jahren zu einem Freisinger Wahrzeichen. Doch dann nahm die Geschichte des Bauwerks ein trauriges Ende.

Freising – Auf dem südlichen Brückenkopf der Freisinger Isarbrücke stand einst ein massiver Torbau. Anders als es die unzähligen Foto- und Postkartenmotive, die es von diesem Tor gibt, glauben machen, existierte es tatsächlich nur wenige Jahrzehnte: genau genommen 36 Jahre, von 1912 bis 1948. Das Tor darf man daher wohl als eines der kurzlebigsten Bauwerke der Freisinger Stadtgeschichte bezeichnen.

Als das Brücktor 1912 im Auftrag des königlich-bayerischen Straßen- und Flussbauamts München errichtet wurde, ging es eigentlich nicht darum, an dieser Stelle ein Tor zu bauen. Das tatsächliche Motiv war ein anderes und deutlich moderneres: Eine Hochspannungsleitung, die vom Elektrizitätswerk Moosburg in Richtung München geführt wurde, benötigte in diesem Bereich einen neuen und stabilen Tragmast.

Das Tor war funktional und dennoch schön

Das erst 1907 zu eben diesem Zweck bei der Brücke aufgestellte Leitungsgerüst musste aufgrund der umfassenden Hochwasserschutzbauten und der südseitigen Erweiterung der Isarbrücke um zwei Flutbögen (1910 bis 1912) aufgegeben werden.

Mit der Brückenerweiterung sah man die Chance, eine geeignete Lösung für den notwendigen Tragmast zu finden – in Form eines historisch anmutenden Torbogens. Es entsprach durchaus der damaligen Zeit, das Erscheinungsbild eines rein funktionalen Bauwerks zu kaschieren und architektonisch zu überformen – insbesondere dann, wenn man dem Gebäude oder seiner städtebaulichen Umgebung eine herausgehobene Bedeutung zumaß.

Als „Wahrzeichen“ galt das Brücktor zwar in gewisser Weise. Die Kosten zur Erhaltung wollte allerdings niemand tragen – schon gar nicht der bayerische Staat. © Repro: Stadtarchiv

Bei der Erweiterung der 1893/94 errichteten Freisinger Isarbrücke spielte dieser Umstand eine Rolle. Auch wenn es sich hier um eine staatliche Baumaßnahme handelte, so dürfte die Stadtpolitik um Bürgermeister Stephan Bierner (1899 bis 1933 im Amt) Einfluss darauf genommen haben. Es lag damals sicherlich im Interesse der Stadt, für den Bereich der Isarbrücke mit dem Panoramablick auf den Domberg eine andere Lösung zu finden, als dort einen hohen Eisentragmast aufzustellen. Das Brücktor mit seiner historisierenden Formensprache ist als zeittypischer Lösungsansatz für dieses ästhetische Problem zu werten.

Wer sich also von 1912 an von Lerchenfeld her über die Isarbrücke in die Innenstadt aufmachte, der musste dieses große Tor passieren. Das an der südlichen Torseite angebrachte Freisinger Stadtwappen suggerierte, dass die Stadt erst hier begann und Lerchenfeld nicht so recht zu ihr gehörte.

Nach dem Weltkrieg fand das Brücktor ein trauriges Ende

Im Lauf der Zeit, wohl während der 1920er Jahre, verlor das Brücktor seine eigentliche Funktion als Tragkonstruktion für die Hochspannungsleitung. Sämtliche Isolatoren und Kabel, die im oberen Bereich des Tores befestigt waren, wurden entfernt. Zuletzt war es nur mehr ein architektonisches Ornament der Isarbrücke. Die kritischen letzten Kriegswochen, den Fliegerangriff am 18. April und die Teilsprengung der Isarbrücke am 29. April 1945, hatte das Brücktor unbeschadet überstanden. Der Wiederaufbau und die verkehrsmäßige Ertüchtigung der Brücke in den Jahren 1946 bis 1948 bereiteten dem Tor aber schließlich das Ende.

Zwar hatte der Verwaltungsausschuss des Freisinger Stadtrats in seiner Sitzung vom 14. Juni 1948 dem Tor durchaus die Eigenschaft eines „Wahrzeichens“ zuerkannt, die Verbreiterung der Fahrbahn hätte jedoch für die beidseitigen Gehwege Durchbrüche durch die Torpfeiler zur Folge gehabt. Die dafür erforderlichen Kosten wollte seinerzeit niemand tragen – schon gar nicht der bayerische Staat, der 1937 zwar die Baulast an der Brücke auf die Stadt abwälzen konnte, nicht aber für das Brücktor. Es befand sich nach wie vor in seinem Besitz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am 21. November 1948, morgens um 8.15 Uhr, konnte man in Freising einen dumpfen Knall wahrnehmen: Das Brücktor wurde gesprengt und fiel in sich zusammen.

Florian Notter, Leiter des Freisinger Stadtarchivs