Brutaler Überfall in S-Bahn: Täter wollten ihr Opfer „endgültig brechen“

Vor Gericht mussten sich zwei brutale Täter verantworten, die ihr Opfer in einer S-Bahn attackiert hatten. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Er hatte geschlafen, als ihn zwei Männer in der S-Bahn brutal überfallen haben. Das Opfer leidet bis heute. Jetztstanden die Täter vor Gericht.

Freising – Das Duo hatte den schlafenden 26-Jährigen, der aus dem Landkreis Erding stand, in der Nacht auf den 12. Dezember in der S-Bahn aufgeweckt, ihn heftig geschlagen und ihm sein Geld abgenommen - wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung musste es sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Landshut verantworten. Sowohl der 21-jährige Moosburger als auch der 28-jährige Münchner zeigten sich geständig und reuevoll; die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung bezüglich der zu verhängenden Freiheitsstrafen fielen dementsprechend moderat aus.

Das Schöffengericht teilte die Ansicht seiner Vorredner jedoch lediglich, was die Notwendigkeit einer Unterbringung der suchtkranken Angeklagten in einer Entziehungsanstalt betrifft. Für eine Strafmilderung aufgrund der erheblichen Alkoholisierung beider Männer zur Tatzeit sah das Gericht keinen Grund – es ging sogar über den Antrag des Staatsanwaltes hinaus: Der Moosburger erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten, sein Kumpel zwei Monate mehr, weil er unter laufender Bewährung stand.

Wie Richter Christian Lederhofer in der Urteilsbegründung sagte, war für ihn maßgeblich, dass der Geschädigte aufgrund der beiden Überfälle schmerzmittelabhängig geworden ist: „Wenn das keine gravierenden Tatfolgen sind, weiß ich auch nicht mehr.“

Täter wollten ihr Opfer „endgültig brechen“

Laut Anklage hatten sich die Männer gegen 1.30 Uhr kurz vor dem Bahnhof Freising dem Geschädigten genähert. Dieser schreckte aus seinem Schlaf hoch. Nach kurzem Gespräch packte einer den Angeklagten den 26-Jährigen und fixierte dessen Arme auf seinem Rücken, damit sein Kumpel ihn nach Wertgegenständen und Geld durchsuchen konnte. Als sich der Erdinger wehrte, schlug der Münchner ihm zwei Mal mit der Faust auf den Kopf. Der Moosburger zog ihm währenddessen die Geldbörse aus der Tasche und entnahm dieser 90 Euro. Um die Gegenwehr des 26-Jährigen „endgültig zu brechen“, so die Anklage“, drängte das Duo den Geschädigten in die Ecke des Abteils und verpasste ihm weitere Schläge gegen Kopf und Oberkörper.

Beide Angeklagte hatten zur Tatzeit rund 2,5 Promille - die Staatsanwaltschaft war daher von eingeschränkter Steuerungsfähigkeit und daher bei der Strafzumessung von einem minder schweren Fall ausgegangen. Zwei Jahre sowie ein Jahr und drei Monate lauteten die Anträge. Die Verteidiger Markus Ott und Johannes Manhart hatten sich den Ausführungen ihres Vorredners angeschlossen und Freiheitsstrafen von einem Jahr auf Bewährung sowie eineinhalb Jahre für ihre Mandanten gefordert.

Zuvor hatte das Duo „gewettet, getrunken und kein Ende gefunden“

Die Angeklagten sind mehrfach vorbestraft und stammen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Zeitweise lebten sie auf der Straße. Auch die Leidenschaft fürs Glücksspiel teilen sich die beiden: Am Tatabend hatten sie sich in einer Spielhalle getroffen. Dort hätten sie „gewettet und getrunken – und irgendwie kein Ende gefunden“, so der 28-Jährige. Dann sei man mit der S-Bahn „einfach so rumgefahren“. An den Vorfall selbst will er alkoholbedingt keine Erinnerung mehr haben. Aber er bedauere es sehr.

Sein Kumpel hatte sich bei dem Geschädigten bereits mit einem ausführlichen Brief entschuldigt. „Ehrlich und offen“ habe der Angeklagte darin auch seine Lebensumstände geschildert, so Lederhofer, der die Briefkontrolle bei U-Häftlingen innehat. Gleichwohl seien die Tatfolgen einfach zu heftig für eine milde Strafe gewesen: Der Geschädigte befinde sich aufgrund seiner Schmerzmittelabhängigkeit gerade selbst in einer Entziehungsanstalt.

Der 26-Jährige hatte vor Gericht geschildert, wie er seither unter Panikattacken und Angstzuständen leidet. Dennoch akzeptierte der Erdinger die Entschuldigungen der Angeklagten. Auf Nachfrage Lederhofers erklärte er zudem, kein Schmerzensgeld verlangen zu wollen. (kgl)

