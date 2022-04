Bub (3) angefahren und verletzt - Jetzt sucht die Polizei nach einem grauen Kleinwagen

In Freising wurde ein Dreijähriger angefahren und verletzt. Symbolbild © dpa

Ein Autofahrer hat in Freising einen Dreijährigen angefahren. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Freising - Ein dreijähriger Bub wurde am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in Freising von einem Auto angefahren und dabei verletzt. Der graue Kleinwagen (das ist bekannt) fuhr die Alte Poststraße stadtauswärts, als der Dreijährige in Höhe Hausnummer 44 auf die Straße geriet. Er rannte gegen den Wagens und kam mit seinem rechten Fuß unter den linken Vorderreifen.

Bub (3) kommt in Kinderklinikum

Der Fahrer hielt an, stieg mit seinen zwei Beifahrerinnen aus dem Auto und erkundigte sich, ob etwa passiert sei. Danach stiegen alle wieder ein und fuhren davon. Der Bub wurde mit Schmerzen am Fuß ins Kinderklinikum nach Landshut gebracht. Das Kennzeichen des Wagens ist nicht bekannt. Vom Fahrer des grauen Kleinwagens liegt folgende Personenbeschreibung vor: 1,70 Meter groß, Vollbart. Die Polizei bittet um Hinweise: (0 81 61) 5 30 50. ft

