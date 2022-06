Medizin-Geschichte(n) im Freisinger Bürgerturm: „Spannender Teil des eigenen Lebens“

Von: Andreas Beschorner

Wie immer haben die Mitglieder der IG Bürgerturm mühevoll alte grafien, Berichte und Exponate aus vergangenen Zeiten zusammengetragen, um die Historie und die Vergangenheit von Apotheken, Krankenhäusern, Drogerien, Ärzten und Krankenkassen in Freising nachzuzeichnen und zu dokumentieren. © Foto: Lehmann

Die IG Freisinger Bürgerturm startet mit Ausstellung zum Gesundheitswesen durch. Sie hat interessanten Geschichte und Exponate zu bieten.

Freising – Einst, also vor der Pandemie, gab es im Grabenmuseum alljährlich eine Ausstellung. Dann war Pause. Jetzt ist man wieder da. Unter dem seit Jahren bewährten Titel „Einst und jetzt“ hat die Interessengemeinschaft Bürgerturm am Samstag ihre neueste Ausstellung im Grabenmuseum eröffnet. Und welches Thema hätte in dieser Zeit passender sein können als „Gesundheitswesen in Freising“ – und zwar einst und jetzt eben.

Mühevolle Arbeit

Zwei Mal habe man die Ausstellung verschieben müssen, sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Martin Maier, bei der Eröffnung. Wie immer habe man „in mühevoller Arbeit“ alte Fotografien, Berichte und Exponate aus vergangenen Zeiten zusammengetragen, um die Historie und die Vergangenheit von Apotheken, Krankenhäusern, Drogerien, Ärzten und Krankenkassen in Freising nachzuzeichnen und zu dokumentieren.

Besonders habe man sich gefreut, dass sich der 13-jährige Bub, der auf einem Foto von 1954 zu sehen ist, wie er im Freisinger Krankenhaus gefirmt wird, gemeldet habe. Freisings 2. Bürgermeisterin Eva Bönig hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Ausstellung offiziell zu eröffnen.

Erinnerungen

Sie selbst habe sich, nachdem sie die Einladung erhalten habe, an einige eigene Krankenhausaufenthalte und die vielen Apotheken, die sie besucht habe, erinnert, sagte Bönig und zeigte ein Foto, das sie kurz nach ihrer Geburt im Freisinger Krankenhaus zeigte. Und Bönig war sich sicher, dass jeder Besucher und Freisinger sich an die Krankenhaus- und Apotheken-Landschaft in Freising erinnern könne und damit beim Besuch der Ausstellung wieder Erinnerungen hochkämen.

So seien die Ausstellungen unter dem Titel „Einst und jetzt“ im Bürgerturm stets auch „ein spannender Teil des eigenen Lebens“ und Zeitreisen in die Vergangenheit von Freising. In diesem Zusammenhang würdigte Bönig die IG Bürgerturm, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte, und lobte sie dafür, „was sie aus diesem Turm gemacht hat“.

Kleiner Wermutstropfen

Einen kleinen „Wermutstropfen“, so Maier, gab es allerdings bei der Eröffnung am Samstag: Die geplante und stets zu den jeweiligen Ausstellungen veröffentlichte Broschüre sei dieses Mal nicht rechtzeitig fertig geworden – erst wegen technischer Probleme, dann wegen Personalnot im Stadtarchiv.

Wer so ein Heft haben möchte, könne sich bei der Interessengemeinschaft Bürgerturm melden und bekomme es dann zugeschickt, rät Maier. Oder er besucht die Ausstellung in einiger Zeit nochmals und nimmt sich dann die Broschüre mit.

Gut zu wissen

Geöffnet ist „Gesundheitswesen in Freising“ im Bürgerturm bis zum 30. Oktober, jeweils am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr.

