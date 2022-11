Gülle-Dinosaurier-Maschinen: Experten legen Klima-Sünden schonungslos offen

Um das Thema Bodenschadverdichtung ging es unter anderem bei einer Fachtagung des Bunds Naturschutz im Freisinger Lindenkeller. (Symbolbild) © dpa / Philipp Schulze

Bei einer Fachtagung von Bund Naturschutz haben die Teilnehmer die Klima-Sünden schonungslos offengelegt. Dazu zählen nicht nur „Gülle-Dinosaurier-Maschinen“.

Freising – Landwirtschaft und Klimaschutz – wie kann das am besten und auch am zügigsten zusammengehen? Der Frage widmete der Bund Naturschutz am vergangenen Mittwoch eine Fachtagung im Freisinger Lindenkeller, die rund 50 Interessierte ins Oberhaus lockte. Moderiert wurde die Veranstaltung von BR-Redakteurin Christine Schneider („Unser Land“), die am Ende wichtige Akteure aus den verschiedensten Disziplinen auf die Bühne für ein Schluss-Statement holte. Ein Resümee nach knapp sieben Stunden an Vorträgen und Diskussionen: „Immer mehr und immer größer wird nicht mehr funktionieren“, sagte der Bio-Bauer Stephan Kreppold.

Nahmen kein Blatt vor den Mund: Johannes Ehrnsperger (Lammsbräu), Prof. Kurt-Jürgen Hülsbergen, Jutta Saumweber (Verbraucherzentrale Bayern), Stephan Sedlmayer (Präsident LfL), Richard Mergner (Bund Naturschutz Bayern), Christine Schneider (BR), Max Kainz (Bund Naturschutz) und Stephan Kreppold (Bio-Bauer). © Lehmann

Was ihm weitgehend bei der Fachtagung gefehlt hatte und wichtig war: „Das Thema Bodenschadverdichtung wird immer tabuisiert – wie heute auch.“ Aber was ist das eigentlich genau, eine Bodenschadverdichtung? Kreppold klärte auf: „Auf den Äckern fahren Gülle-Dinosaurier-Maschinen und hinterlassen tiefe Furchen, in denen nichts mehr wächst.“ Seine Rechnung: Bis zu 30 Prozent der Felder werden so „totgefahren“ und „plattgewalzt“. Der Grund dafür sei simpel, denn das Motto vieler Landwirte sei „immer mehr und immer größer“. Aufgrund dieser Verdichtung könne aber beispielsweise kaum noch Wasser in den Boden eindringen, was etwa bei Starkregenfällen zum Problem werden kann.

Professor bemerkt auch positive Veränderungen

Das bestätigte Prof. Kurt-Jürgen Hülsbergen von der TUM: „Das Wasser rauscht dann einfach den Berg runter.“ Dennoch bemerke er auch Veränderungen in den vergangenen Jahren. „Es gibt immer mehr Leute, die stolz darauf sind, kleinere Schlepper zu fahren. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen.“

Ein weiteres Schlaglicht: Rohstoffe aus dem Biolandbau. Johannes Ehrnsperger vom Neumarkter Lammsbräu, die schon sehr früh auf Bio-Bier umgestellt haben, berichtete: „Wir mussten gegen die großen Märkte bestehen, und das ging nur mit den besseren Rohstoffen. Die kamen vom Ökolandbau.“ Was ihm aktuell allerdings stört, sind Unternehmen, die ihre Klimaneutralität durch Kompensation erreichen und nicht etwa durch Reduktion – für ihn sei dies schlichtweg „moderner Ablasshandel“.

Extrem steigende Preise treffen vor allem die Bio-Branche

Abgestellt werden müsse auch das Maß an Lebensmittelverschwendung, betonte Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale Bayern, denn das habe ebenfalls Auswirkungen auf den Klimaschutz. Was sie persönlich aktuell umtreibe, seien aber vor allem die extrem steigenden Lebensmittelpreise, die insbesondere die Bio-Branche schwer treffe. Statt sich gesund und nachhaltig zu ernähren, würden viele Menschen, die jetzt von einer Ernährungsarmut betroffen seien, daher „nur noch Toastbrot essen“.

„Wir brauchen einfach 100 Prozent ökologische Landwirtschaft“, forderte deshalb der Vorsitzende vom Bund Naturschutz Richard Mergner. Die oft in den Raum gestellten 30 Prozent würden nämlich hinten und vorne nicht ausreichen. Den Einsatz von gentechnisch veränderten Saatgut für bessere Ernte-Erträge bei verändertem Klima lehnte er strikt ab: „Da machen sie sich nur von Konzernen abhängig.“

Nach den am Fachtag behandelten Themen – unter anderem „Wie hoch ist unser Ernährungssystem an den Treibhausgasen beteiligt?“ oder „Umweltgerechte Rindfleischerzeugung“ – fasste abschließend die Moderatorin Christine Schneider zusammen, was sie von diesem Tag mit nach Hause nehmen werde: „Erstens weniger Fleisch essen, und zweitens war wohl die Flurbereinigung die größte Sünde der letzten Jahrzehnte.“

Richard Lorenz