„Berlin nimmt mich voll in Anspruch“: Freisings Bundestagsabgeordneter Mehltretter legt Stadtratsmandat nieder

Teilen

Verabschiedet sich aus dem Stadtrat: Andreas Mehltretter. © ft

Andreas Mehltretter sitzt künftig nicht mehr für die SPD im Freisinger Stadtrat. Wer ihm nachfolgt, steht schon fest.

Freising – Personelle Veränderung im Freisinger Stadtrat: Andreas Mehltretter (SPD) legt sein Mandat und die damit verbundene Funktion als Referent für Wirtschaft und Digitalisierung zum 31. August nieder. Das teilte die SPD Freising am Donnerstagnachmittag mit. Die Begründung des 30-Jährigen, der 2020 in den Stadtrat gewählt worden ist: Mit seiner Wahl in den Bundestag im Herbst 2021 sei die weitere Ausübung des Stadtratsmandats nicht mehr in dem Umfang möglich, wie er es als nötig halte.

Sitzungstermine kollidieren oft

„Meine Arbeit als Bundestagsabgeordneter nimmt mich im Wahlkreis und in Berlin voll in Anspruch“, erklärt Mehltretter seine Entscheidung. Sitzungstermine in Berlin würden oft mit den Sitzungsterminen des Freisinger Stadtrats kollidieren. „Die Tätigkeit als Stadtrat kann ich deshalb nicht mehr in dem Umfang ausüben, wie ich das gerne tun würde und es dem Amt angemessen wäre. Deswegen lege ich mein Mandat nieder.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Stadtrat zu sitzen, sei eine „ehrenvolle Aufgabe“ gewesen. „Ich hoffe, dass ich als Wirtschaftsreferent einige Impulse setzen konnte zur Fortentwicklung des Wirtschaftsstandorts Freising und der städtischen Wirtschaftsförderung“, erklärt der Bundestagsabgeordnete.

Rückt nach: Ortsvorsitzende Theresa Degelmann. © ft

Ab 1. September wird die dreiköpfige SPD-Fraktion in Freising durch eine Frau komplettiert: Neben Peter Warlimont und Norbert Gmeiner sitzt dann Theresa Degelmann im Gremium. Sie ist entsprechend des Wahlergebnisses die erste Nachrückerin. Als Vorsitzende des Ortsverbands Freising dankte sie, wie auch Fraktionsvorsitzender Warlimont, Andreas Mehltretter für sein Engagement für die Belange der Stadt Freising. Diese sollen trotzdem weiter im Fokus stehen: „Wir sind froh, dass Andreas Mehltretter sich jetzt im Bundestag für den Wahlkreis und damit auch für die Stadt Freising einsetzt“, heißt es in der Mitteilung der Genossen. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.