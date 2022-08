Bundeswehr macht Orientierungsmarsch durch Landkreis Freising - Hinweise für Bürger

Die Bundeswehr übt am Donnerstag unter anderem im Landkreis Freising. Symbolbild

Stadt Freising informiert

Die Bundeswehr absolviert am Donnerstag einen Orientierungsmarsch, der auch durch den Landkreis Freising führt. Dafür gelten spezielle Hinweise.

Landkreis - Ein Orientierungsmarsch der Bundeswehr findet am Donnerstag, 1. September, in Teilen des Landkreises Freising statt. Der Marsch erstreckt sich bis in den Bereich Sünzhausen hinein. Wie die Stadt Freising meldet, werden mehrere Dutzend Soldaten eingesetzt sein.

Zudem ergeht folgender Hinweis seitens der Stadtverwaltung: „Besonders bei Tätigkeiten im Wald soll verstärkt auf die Sicherheit geachtet werden.“ Dies gelte insbesondere für die einzelnen Jagdrevierinhaber. Den Bürgern wird ebenfalls nahegelegt, sich von den Truppen der Bundeswehr fernzuhalten. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.