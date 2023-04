Bunte Särge – weil auch „der Himmel Farben trägt“

Innovatives Projekt in Freising

Ein außergewöhnliches Projekt haben der Mesner der Pfarrei St. Georg, Korbinian Schwind, und die Bestatterin Isabella Forster (Bestattungen Karl Denk) für die Firmlinge des Pfarrverbands auf die Beine gestellt. Unter dem Titel „Der Himmel trägt Farben“ durften zehn Jugendliche in Vorbereitung auf das dritte Sakrament zwei Särge mit Pinsel und Farben in individuelle Kunstwerke verwandeln.

Freising – So setzen sich die jungen Leute in der Aussegnungshalle St. Georg künstlerisch mit den Themen Tod und Abschiednehmen auseinander.

Was Korbinian Schwind beeindruckte und berührte: „Ein Mädchen hat sich gleich an einen Spruch vom Sterbebild ihres Opas erinnert und diesen dann auf den Sarg geschrieben.“ Obwohl Schwind wie auch Forster einige Fragen zum Thema Sterben erwartet hatten, kamen die Firmlinge diesbezüglich eher miteinander ins Gespräch – was die beiden freute. Denn das sei ja auch ein Anliegen der Aktion, nämlich den Tod wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. „Das Sterben gehört einfach zum Leben, so wie die Geburt“, betont Schwind. Und eines ist für die beiden Initiatoren klar: „Wir wollen das im nächsten Jahr wieder machen“.

Nachdem die beiden Särge mit den bunten Abschiedsgrüßen – eine Spende der Freisinger Trauerhilfe Denk – in der Stadtkirche ausgestellt waren, werden sie zwischengelagert und sollen dann für einen guten Zweck verwendet werden. „Wenn einmal kein Sarg bezahlt werden kann, weil das Geld fehlt oder ein Kind stirbt, werden wir sie einfach anbieten“, erklärt Schwind. RICHARD LORENZ