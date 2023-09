Vom Flugzeug bis zum Lastenrad: Mobilitätswoche in Freising bietet buntes Programm

Fahrräder spielen bei der Mobilitätswoche in Freising eine große Rolle.

Erstmals nimmt Freising an der Europäischen Mobilitätswoche teil. Dann gibt es täglich eine kostenlose Veranstaltung zu einem anderen Verkehrsmittel.

Freising - Bei der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) handelt es sich um eine Kampagne der Europäischen Kommission, die zwischen 16. und 22. September stattfindet. Seit 2002 bietet sie Kommunen in Europa die Möglichkeit, den Menschen die Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. In Freising gibt’s während der Mobilitätswoche erstmals täglich eine kostenlose Veranstaltung zu einem anderen Verkehrsmittel.

Den Start macht die Vorstellung des Lastenradmietsystems am Roider-Jackl-Brunnen während des Wochenmarkts (10 bis 12 Uhr) am Samstag, 16. September. Am Sonntag, 17. September, gibt es dort ab 14 Uhr in Kooperation mit der Vhs Freising eine Führung von der Freisinger Landschaftsarchitektin Barbara Baumann zu verborgenen Wegen in der Innenstadt. Ebenfalls in Kooperation mit der Vhs folgt am Montag, 18. September, 19 Uhr, ein Vortrag von Norbert Endres, Energieberater vom Verbraucherzentrum Bayern zum Thema Elektromobilität im Raum 101 in der Vhs.

Freisinger Stadtbus wird zur Bühne

Am Dienstag, 19. September, wird der Freisinger Stadtbus zur Bühne: Zwischen 18 und 21 Uhr wird eine Sonderfahrt angeboten, die an allen Haltestellen der Nachtbuslinien 640/641 alle mitnimmt, die Lust auf Partymusik im Bus haben und sich mit den Freisinger Stadtwerken zur Zukunft des ÖPNV austauschen wollen. Abfahrt ist immer zur halben und vollen Stunde am Bahnhof Freising.

Die Abschlussveranstaltung zum Stadt- und Schulradeln findet während der EMW statt. Die aktivsten Teams, Einzelpersonen und Schüler werden am Mittwoch, 20. September, um 18.30 Uhr im Gasthof Grüner Hof (Erdinger Straße 42) für ihre Leistungen im Sommer geehrt. Passend zum Anlass zeigt die Stadt Freising den Film „Besser Welt als Nie“, eine Dokumentation des jungen Dennis Krailing, der ohne Vorerfahrung und teures Equipment in 761 Tagen mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist.

Tour führt in Sicherheitsbereich des Flughafens

Zu einer Führung lädt der Flughafen München ein: Am Donnerstag, 21. September, können Interessierte nach einem Vortrag nachhaltige Fahrzeuge des Flughafens in einer Ausstellung kennenlernen. Zum Abschluss geht es direkt zu einer Tour in den Sicherheitsbereich des Flughafens mit Infos zu umweltfreundlichen Entwicklungen im Flugverkehr. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Besucherzentrum (Nordallee 4).

Wichtig: Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist für diese Veranstaltung eine Anmeldung bis 20. September unter stadtplanung-umwelt@freising.de erforderlich. Aufgrund der Rundfahrt im Sicherheitsbereich bitte Personalausweis mitbringen. Die Regelungen im Sicherheitsbereich sind analog zum Sicherheitscheck am Flughafen zu beachten (keine spitzen Gegenstände etc.).

Zum Abschluss der Mobilitätswoche am Freitag, 22. September, heißt es zwischen 14 und 18 Uhr am Bahnhofsvorplatz: „Sharing ist Caring. Autos und Ideen teilen“. Der Verein StadtTeilAuto zeigt, wie Carsharing funktioniert und wie es zur Verkehrsentlastung beitragen kann. Andererseits kann man in einem digitalen Bildschirm des Münchner Mobilitätsreferats eintragen, wo sie Verbesserungspotenzial im Stadtgebiet Freising sehen und diese vor Ort mit Vertretern der Stadt Freising und dem MVV besprechen. (ft)

