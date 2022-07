„Nach fünf Jahren sind alle platt“: Skisprung-Legende Hannawald appelliert an Freisinger Unternehmer

Von: Manuel Eser

Weiß, wie schlimm sich ein Burnout anfühlt: Der ehemalige Weltklasse-Skispringer Sven Hannawald (r.) sprach in Freising auf Einladung von AOK-Direktor Heinrich Hecht über psychische Gesundheit im Arbeitsleben. © Lehmann

Er hatte selbst Burnout und weiß, wovon er spricht: Skisprung-Champion Sven Hannawald hat an Freisinger Unternehmer appelliert, auf die Mitarbeiter zu achten.

Freising – Er ist der deutsche Skispringer, der am weitesten geflogen und am härtesten aufgekommen ist: Sven Hannawald war der Erste, der die legendäre Vier-Schanzen-Tournee mit allen vier Tagessiegen gewann. Er wurde vier Mal Weltmeister, Olympia-Sieger – und musste seine Karriere wegen eines Burn-outs frühzeitig beenden. In Freising sprach er bei einem Unternehmertag der AOK in der Kreishandwerkerschaft über psychische Gesundheit und gab den Anwesenden Impulse für einen gesunden Arbeitsalltag.

„Als ich 2004 verstärkt an Burnout-Symptomen gelitten habe, war diese Krankheit noch kein Thema“, berichtete Hannawald in einem Pressegespräch. Man sei damals von einem Pfeifferschen Drüsenfieber ausgegangen. Monatelang sei er von einem Spezialisten zum nächsten getingelt. Der Letzte, zu dem er nach eineinhalb Jahren ging, war der, der ihm hätte helfen können: der Psychosomatiker. „Doch da war ich schon platt.“

Inzwischen ist das Thema Burnout längst ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die AOK organisiert bereits seit 2011 Informationsveranstaltungen zum Thema Psychische Gesundheit, berichtet Heinrich Hecht, Direktor der AOK Freising-Erding. Besonders liegt ihm ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen: Bewegungsförderung, Schulungen von Führungskräften in gesundheitsgerechter Mitarbeiterführung, Mitarbeiterfortbildungen zum Thema Zeit- und Stressmanagement sowie andere aktuelle Gesundheitsthemen. „Unternehmen haben ein Interesse, hohe Kosten und Leistungseinbußen durch lange Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen zu vermeiden.“

Mit der Sportlegende Hannawald hatte Hecht nicht nur einen glaubwürdigen Redner für diese Kernbotschaft eingeladen, sondern freilich auch einen Besuchermagneten. Rund 50 Unternehmer wollten Hannawald hören. „Für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist es wichtig, ausgeglichene und ausgeruhte Mitarbeiter zu haben“, betonte Hannawald.

Regeneration ist mehr als eine Kaffeepause.

Die Firmenchefs müssten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Waage zwischen Arbeit und Regenerationszeit gut ausbalanciert ist. „Auf der einen Seite Stellen abbauen und auf der anderen immer höhere Zahlen schreiben zu wollen, funktioniert nicht“, mahnte er. „Spätestens nach fünf Jahren sind alle platt.“ Ehe die Arbeitsbelastung so hoch werde, dass Angestellte auch in ihrer Freizeit noch „nacharbeiten“ müssten, sollten Firmenchefs lieber ihre Belegschaft vergrößern.

Müdigkeit und Ruhelosigkeit sind starke Alarmzeichen

Was Hannawald auch wichtig ist: „Regeneration ist mehr als eine Kaffeepause.“ Lange Social-Media-Aktivitäten oder ständiges Streamen auf der Couch seien nach einem langen Arbeitstag weitere „Belastungen für die Birne“. Stattdessen empfiehlt er Bewegung. „Das ist wichtig, um Stress abzutransportieren. Dabei geht es nicht darum, Ultra-Sport zu betreiben. Einfach rausgehen und im Wald spazieren, reicht auch. Hauptsache mal das Handy beiseite legen.“

Und wie ist ein sich anbahnendes Burnout erkennbar? Müdigkeit, die sich nicht abschütteln lasse, sei ein starkes Alarmzeichen, sagt Hannawald. „Wenn man beim Rückflug vom Urlaub so schlapp ist wie beim Hinflug, stimmt etwas nicht.“ Spätestens wenn zur Müdigkeit noch eine innere Unruhe und Rastlosigkeit dazukomme, sei es an der Zeit, einen Arzt für Psychosomatik aufzusuchen.