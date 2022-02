Unfall in Freising: Busfahrer fährt 19-Jährige an und beleidigt sie dann

Wegen eines Unfalls mit einem Bus ermittelt derzeit die Polizei Freising. Symbolbild © Achim Frank Schmidt

Erst fuhr ein Busfahrer eine Freisingerin (19) an, dann bedachte er sie mit bösen Kommentaren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Freising – Weil er sie angefahren hat, erstattete eine 19-jährige Freisingerin Strafanzeige gegen einen Busfahrer erstattet. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei berichtet, schilderte die junge Frau, dass sie am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr an der Haltestelle an der Kepserstraße auf den Bus wartete. „Als der Bus schließlich in die Haltestelle einbog, lenkte der Busfahrer seine Fahrzeugfront über die Gehsteigkante. Dabei übersah er die 19-Jährige, welche mit ihrer vorderen Körperseite zur Straße stand. So touchierte der Bus mit seiner Front den rechten Arm der Geschädigte.“ Geschockt stieg die Frau mit starken Schmerzen in den Bus, wobei sie der Fahrer noch mit bösen Kommentaren bedachte. Später begab sich die Frau ins Klinikum, wo Zerrungen und Prellungen diagnostiziert wurden.

Nun werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 zu melden. ft

