Busfahrermangel: Erste Linie im Landkreis Freising fährt schon im Notbetrieb

Von: Manuel Eser

Besonders betroffen vom Busfahrermangel im Regionalbusverkehr die Linie 515 (Hallbergmoos-Erding), „auf der seit dem Frühjahr auf Notfahrpläne zurückgegriffen wird“. © Archiv

Unattraktive Löhne und Krankheiten: Immer mehr Busfahrer fallen weg. Wegen des Personalmangels fährt in Freising bereits die erste Linie im Notbetrieb.

Freising – Regelmäßig erweitert der Landkreis Freising das Angebot im Regionalbusverkehr. Mit mehr Fahrten und Halten, mit neuen Linien soll der ÖPNV stetig verbessert und damit attraktiver gemacht werden. Doch nun erschwert dieses Vorhaben ein Problem, das den gesamten MVV-Verbundraum betrifft, wie Amtssprecher Robert Stangl meldet: „Für die Busunternehmen wird es immer komplizierter, Busfahrer zu finden.“

Bereits Ende Juni hatte der Kreistag Sonderzahlungen für die Verkehrsunternehmen beschlossen, damit diese auf die rasant gestiegenen Treibstoffpreise reagieren können. Rund eine Million Euro stellte der Landkreis Freising für das Jahr 2022 bereit, um deren Liquidität kurzfristig sicherzustellen, berichtet Stangl. Beschlüsse dieser Art wurden in allen Verbundlandkreisen gefasst und so ein einheitliches Auftreten gewährleistet.

Bedingungen zu schlecht, um Fahrer langfristig zu binden

„Zwischenzeitlich scheint diese Maßnahme jedoch nicht mehr ausreichend zu sein“, mutmaßt Stangl. Denn im gesamten ÖPNV-Sektor kommt es bundesweit zu Einschränkungen – von einzelnen Fahrten bis hin zu regelmäßigen Ausfällen bestimmter Linie über Wochen und Monate hinweg.

Schuld daran ist nach Angaben der Verkehrsunternehmen nicht allein der durch die Ukrainekrise verteuerte Treibstoff, sondern auch die zunehmende Fahrpersonalfluktuation und damit einhergehend der Fahrermangel. Die Bedingungen seien zu schlecht, um Fahrer langfristig zu binden, das vorhandene Personal melde sich immer häufiger Corona- oder überlastungsbedingt krank, heißt es vonseiten der Busunternehmen.

Das Landratsamt reagiert auf die Misere

Im MVV-Gebiet sind die Auswirkungen derzeit noch vergleichsweise mild: „Im Landkreis wurden dennoch erste Notfahrpläne in Kraft gesetzt“, erklärt Stangl. Besonders betroffen ist im Freisinger Regionalbusverkehr die Linie 515 (Hallbergmoos-Erding), auf der seit dem Frühjahr auf Notfahrpläne zurückgegriffen wird, wie der Behördensprecher berichtet. Bedeutet: Der Fahrplan wird ausgedünnt, wo es nur geht. Aber: „Die Schulbusse haben bei allem Priorität“, betont Stangl. „Dankenswerterweise haben die Fahrgäste großes Verständnis.“

Auch bei weiteren Freisinger MVV-Regionalbuslinien nehmen die Ausfälle zu: Die Linien 681 V und 681 (Au-Moosburg) mussten zusammengelegt werden. „Ansonsten ist es der Kreisverwaltung bisher in enger Zusammenarbeit mit dem MVV und den betreffenden Unternehmen gelungen, ein weitgehend stabiles Fahrplankonzept aufrecht zu halten“, betont Stangl. Der Landkreis beteiligt sich derweil an einer Studie des MVV, die die Gründe für den Mangel an Personal beleuchten und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen soll.