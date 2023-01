Auf den Teller – nicht in die Tonne: Das „Übrig“ in Freising ist Bayerns erstes Foodsharing-Café

Hier bleibt nix übrig: (v. l.) Silke, Johanna und Cora versorgen die Besucher mit selbst gebackenen Kuchen aus geretteten Lebensmitteln. © Martin

Jeder zahlt, so viel er will oder kann: Das ist das Motto im Café Übrig in Freising. Am Samstag feierte Bayerns erstes Foodsharing-Café seine Eröffnung an der General-von-Nagel-Straße.

Freising – Auf diesen Tag haben alle gewartet: Das „Café Übrig“ an der General-von-Nagel-Straße in Freising öffnete am Samstag ganz offiziell seine Türen – endlich, nach einem langen Weg durch den Behördendschungel. Mit ihrem Engagement wollen die Betreiber das Thema Lebensmittelverschwendung in die Mitte der Gesellschaft rücken und Bewusstsein für schonenden Umgang mit Ressourcen schaffen. Im Foodsharing-Café werden übrig gebliebene Lebensmittel zu leckeren Gerichten verarbeitet – einzigartig in Bayern.

Am Eröffnungstag durfte sogar „Laibhaftiges“ verkostet werden: ein selbst gebrautes Bier, bei dem ein Teil des Malzes durch gerettetes Brot ersetzt wird.

Der lange Weg durch die Instanzen

Dass das Foodsharing-Café nach mehr als einem Jahr Planung jetzt endgültig eröffnet werden konnte, dafür habe man einen langen Atem gebraucht, erzählt Carolin Stanzl. Im Dezember 2020 hat die 29-Jährige zusammen mit Lukas Schmitzberger, Max Trautner, Fanny Wirth, Gero Engeser und Mira Groß den Freisinger Verein „übrig e.V.“ gegründet.

Auslöser waren Zahlen, die es in sich haben: 75 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder Verbraucher in Deutschland jährlich in die Tonne. Viel zu schade sei das, meint Stanzl. Mittagessen aus geretteten Lebensmitteln haben die jungen Leute damals gekocht, in Räumlichkeiten an der Ziegelgasse und „to go“ ausgegeben zu Corona-Zeiten. Abgeholt habe man nicht verkaufte Lebensmittel am Freisinger Wochenmarkt und in Discountern.

Im Frühjahr 2022 sei dann ein Umzug in neue Räume an der General-von-Nagel-Straße geplant gewesen. Doch die Genehmigung dafür habe länger gedauert als erwartet. Dass man an den Hürden zur Nutzungsänderung der vormaligen Gewerbefläche zur Gastronomie nicht gestrauchelt sei, habe man einer Architektin zu verdanken, die sich im Verein engagiert.

„Bauliche Anforderungen hatten wir unterschätzt“

„Die vielen baulichen Anforderungen hatten wir unterschätzt“, gesteht Stanzl im Rückblick. Neben der Nutzungsänderung musste der Planungsausschuss im Freisinger Rathaus nämlich auch noch über einen Sonderantrag entscheiden, ob der gemeinnützige Verein die gesetzlich vorgeschriebene Parkplatz-Ablöse überhaupt bezahlt müsse. Das alles habe gedauert, obwohl das Geld für den Umzug dank einer Crowdfunding-Initiative bereits zur Verfügung gestanden habe, erzählt Stanzl.

Nach langem Warten habe die Verwaltung positiv entschieden und man habe endlich freie Bahn gehabt. Eingerichtet waren die Räume an der General-von-Nagel-Straße nämlich schon längst. Zentrales Element darin: der „Fairteiler“, ein Kühlschrank im Mittelteil des Cafés, in dem Besucher Lebensmittel abgeben können und sich im Gegenzug kostenlos bedienen dürfen. Zehn Kisten, randvoll mit Brezen, Semmeln, Brot und Gebäck, das in einer Freisinger Bäckerei nicht verkauft werden konnte, wurden am Samstag von Dominik angeliefert. Wie viel die Breze, die Semmel oder das Brot wert ist, entscheide jeder Besucher selbst, erklären die „Foodsharer“. Das Motto: „Jeder zahlt so viel, wie er kann oder will.“ Dank der Hilfe eines neuen Förderers sei das möglich. „Wir haben auch manchmal Gäste, die sich sonst eine Tasse Kaffee im Lokal einfach nicht leisten könnten“, sagt Carolin Stanzl.

Auch die Möblierungdes Cafés ist nachhaltig

Nachhaltigkeit habe auch bei der Möblierung des Cafés eine wichtige Rolle gespielt. Der Bar-Tresen im Eingangsbereich und die Sitzbänke an den Tischen wurde von Vereinsmitgliedern selbst getischlert. Recycling auch hier, denn das Holz stamme aus einem Haus, das abgerissen worden war. Das trendige Logo des Vereins, „Supermöhrio“, hat Grafiker Gero Engeser gestaltet. Mit ganz viel „Schwarm-Wissen“ sei alles entstanden, so Stanzl.

Im Bildungsbereich wurde das Team von „Café Übrig“ bereits mehrfach angefordert. Nicht nur an Grund- und Mittelschulen stellten die jungen Ehrenamtler ihr Projekt schon vor, sondern auch in der Münchner Residenz. Von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sei man dorthin eingeladen worden, auf Anregung von Lebensmitteltechnologen am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) in Freising, erzählt Carolin Stanzl.

Besucher sollen nichtbelehrt werden

Lebensmittel kurz vor oder nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums seien immer noch zu verzehren, meinten diese, wenn die Ware gut rieche und schmecke. Auf das Wiederverwerten von Fleisch und Wurst verzichte man gänzlich. „Wichtig ist uns ein niederschwelliges Angebot für die Besucher“, sagt Stanzl. „Wir wollen keinen mit dem Zeigefinger belehren.“ Ausschließlich die Stärkung des Bewusstseins für das Thema Lebensmittelverschwendung stehe im Vordergrund. Bildungsveranstaltungen, Workshops, Netzwerktreffen oder auch Stammtische frei nach dem Motto „sharing is caring“ – also „Teilen ist Kümmern“ sollen künftig angeboten werden.

Maria Martin

Café Übrig: Die Öffnungszeiten

Das erste Foodsharing-Café in Bayerns, das „Café Übrig“ an der Freisinger General-von-Nagel-Straße 9, hat mittwochs bis freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

