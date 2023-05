Abrupter Stopp: Schüler stoßen auf druckfrische Spuren - War es ein Bär

Alle noch da? Von dieser Wanderung können die P-Seminaristen noch ihren Kindern erzählen. © Privat

Schüler des Camerloher-Gymnasiums entdecken bei einer Wanderung vermutlich Spuren eines Bären. Oder doch nicht?

Freising – Es war ein Samstag Ende April, als eine Gruppe Schüler des Camerloher-Gymnasiums mit zwei Lehrern im Spitzingseegebiet unterwegs war. Ein Tag, der ihnen garantiert lange im Gedächtnis bleiben wird. Schülerin Selma Stamm hat das besondere Erlebnis in einem kurzen Bericht für das Freisinger Tagblatt zusammengefasst:

„Das P-Seminar Alpensportplatz der Q 11 des Camerloher Gymnasiums, dessen Ziel es ist, eine einwöchige Wanderung im Rofangebirge zu planen und durchzuführen, absolvierte von Freitag auf Samstag eine Probewanderung mit einer Übernachtung auf dem Bodenschneidhaus, um sich bestmöglich auf die bevorstehende Wanderung im Juni vorzubereiten. Schuhwerk und Material sollten getestet werden. Passt die Kondition? Ist der Rucksack doch zu schwer?

„Es waren tatsächlich Bärenspuren“

Das war keine Gams: Diese frischen Spuren entdeckten die Schüler bei einer Trainingswanderung. © Camerloher Gymnasium

Gefordert durch den unerwartet hohen Schnee in den bayerischen Voralpen, stapften die 16 Schülerinnen und Schüler mit ihrer Seminarleiterin Karen Ettinger am Samstag, 22. April, in Richtung Freudenreichsattel am Spitzingsee. Die Gruppe wanderte bei strahlendem Sonnenschein durch den Schnee, doch plötzlich kam es zu einem abrupten Stopp aufgrund seltsamer druckfrischer Fußspuren. Die erste Vermutung: Ein Jeti!? Aber nein, es waren tatsächlich Bärenspuren im Schnee, auf die das Wanderseminar stieß! Sowas gibt’s doch nur im Fernsehen!? Sicherheitshalber wurde am Ende der Wanderung noch einmal nachgezählt. Alle 16 Schülerinnen und Schüler waren wohlbehalten zurück.“

Biologielehrer Jochen Meyer, der als Begeleitperson ebenfalls dabei war, fasst das Erlebnis für alle kurz und prägant zusammen: „Wir waren alle total geflasht.“

Haben jetzt tatsächlich die Camerloher-Schüler die Spuren eines Bären gekreuzt? Haben sie sich vielleicht sogar gerade verpasst? Oder war es doch ein anderes Tier? Ein Dachs vielleicht? Eine eindeutige Antwort darauf wird wohl nicht mehr möglich sein. Spuren im Schnee sind leider sehr vergänglich. (Helmut Hobmaier)

