Bereit für die Tanzflächen des Lebens: Camerloher-Absolventen feiern Abschied von ihrer Schule

Einen galaktischen Auftritt legte nicht nur der junge Mann in der Star-Wars-Rüstung (vorne l.) hin, sondern alle Abiturientinnen und Abiturienten sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer, die den Abschlussball zu einer wahren „Time of my life“ machten.

Tolle Reden bei Abi-Feier

Von Manuel Eser schließen

„Time of my life“ lautete das Motto der Abiturienten des Camerloher-Gymnasiums. Die Reden bei der Abschlussfeier dazu waren witzig - und herzergreifend.

Freising – Dieser legendäre Song erklingt nicht nur am Ende des Filmklassikers „Dirty Dancing“, sondern kam auch bei der Abi-Abschlussfeier am Camerloher zum Einsatz. Zu „The Time of my life“ zogen die 92 Absolventen in Anzügen und Abendkleidern, in Tracht und – in einem Fall – sogar in Weltraumrüstung in die Schulaula ein. Um die Zeit des Lebens ging es auch in den Reden. Ob Schulleiterin oder Lehrer, Elternsprecherin, politische Vertreterinnen oder Schüler – sie alle ließen sich von dem Motto inspirieren, das sich die Abiturientinnen und Abiturienten ausgesucht hatten.

Berührend – die Rede der Schulleiterin Andrea Bliese, die darauf hinwies, dass „Time of your Life“ nicht nur ein besonders schöner Moment am Ende des Schullebens ist, sondern das ganze Leben, zu dem auch schmerzhafte Momente dazugehören. Bliese erinnerte dabei auch an eine Mitschülerin des Jahrgangs, die vor vier Jahren gestorben ist. Sie sei gestern noch zu dem Mädchen ans Grab gegangen, um die vielen Blumen der Absolventen dort abzulegen – „um sie an den Abiturfreuden ein bisserl teilhaben zu lassen“.

Lehrer schlüpfen in die Dirty-Dancing-Rollen

Eine starke Leistung, so betonte Bliese, sei es gewesen, wie die Mitschüler damals mit ihrer Trauer umgegangen seien. Genauso stark wie die Leistung von 13 vor allem weiblicher Absolventen, die die Schule bei einem Gesamtnotenschnitt von 2,03, mit einer Note bis 1,5 verlassen. „Aber ich habe auch großen Respekt vor denen, die bis zum Schluss gebangt haben und jetzt auch ihr Abitur geschafft haben.“ Für die Zukunft wünschte Bliese ihren scheidenden Schützlingen weitere „Times of Life“ – egal ob erfolgreicher Uni-Abschluss, große Liebe oder Geburt von Kindern.

Extrem witzig – der Auftritt von Silvia Betz und Jochen Meyer. Die beiden Q 12-Betreuungslehrer hielten sich so eng ans Dirty-Dancing-Drehbuch, dass sie sogar schwerbepackt mit subtropischen Früchten auf die Bühne kam („Ich habe nur die Melonen getragen“), und er gleich zu Beginn frei nach Patrick „Johnny“ Swayze klarstellte: „Ich halte hier jedes Jahr die Rede, und das lasse ich mir auch dieses Jahr nicht nehmen.“ Sogar eine kleine Tanzeinlage wagten die beiden Pädagogen. Große Lacher erzielten die beiden aber auch mit etlichen Insider-Gags. Ganz ernst gemeint aber der letzte Satz des Gespanns an ihre scheidenden Schützlinge: „Wir werden euch niemals vergessen.“

Die politischen Vertreter halten sich erfrischend kurz

Beeindruckend – die musikalischen Einlagen von Stufenorchester, der Band „June Calls“ und Sehmuel Wagner. Selbstironisch – die Schüler bei ihren Redebeiträgen. So galt Manuel Hubers großer Dank den Lehrern: „Ihr habt uns Wissen in mundgerechten Häppchen serviert und versucht, sie in uns reinzubekommen.“ Chiara Simonis, Lukas Rentz und Amelie Daude wiederum rechneten aus, wie viele Minuten Verspätung auf dem Weg ins Klassenzimmer im Laufe von insgesamt rund 1500 Schultagen entstanden seien bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 1,5 km/h in den Schulgängen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Erfrischend kurz die Reden der politischen Vertreter. Der Rat, den Vize-Landrätin Anita Meinelt denjenigen gab, die in ihrer Life-Time mal hinfallen sollten: „Aufstehen, Krone richten und weitergehen.“ Und in Richtung des Weltraumgastes: „Oder gleich ab in die Galaxie.“ Freisings Schulreferentin Monika Riesch wies darauf hin, dass die jungen Erwachsenen nicht nur Wissen, sondern auch soziale Kompetenz und Durchhaltevermögen erworben hätten. Genau deshalb war Elternbeiratsvorsitzender Andrea Thomas nicht bange um die Zukunft der Absolventen: „Ihr könnt euch auf die Tanzflächen des Lebens stürzen.“