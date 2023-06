Dieser Jahrgang hatte es schwer: Camerloher-Schulleiterin verabschiedet Abiturienten mit emotionalen Worten

Von: Manuel Eser

Sie haben es mit Bravour geschafft: 76 Abschlussschülerinnen und -schüler holten sich am Freitag ihre Abiturzeugnisse im Rahmen eines Festakts ab. Und es gab ein großes Lob von Schulleiterin Andrea Bliese: „Das sind einfach brillante Leistungen.“ © Lehmann

Gute Zukunftsratschläge gehören zu jeder Abifeier dazu. Beim Jahrgang 2023 musste Andrea Bliese, Leiterin des Camerloher-Gymnasiums mehr nachdenken als sonst.

Freising – Das hatte auch mit der Pandemie zu tun. „Grundsätzlich haben unsere diesjährigen Absolventen Corona erstaunlich gut weggesteckt“, sagte die Schulleiterin dem FT. Die Schülerinnen und Schüler, die am Freitag verabschiedet wurden, waren in der neunten Klasse, als es 2020 zum ersten Lockdown kam. Und sie waren in der elften KLasse, als die Schulen aus den letzten Pandemie-Maßnahmen rauskamen.

Dass dieser Jahrgang über lange Zeit Sozialkontakte entbehren musste, dass auch Klassenfahrten erst gar nicht, dann nur in abgespeckter Form möglich waren, ist Bliese bei der Organisation der Abifeier nochmals deutlich geworden. Es sei nicht das Zusammenwirken dagewesen, das sie aus vorangegangenen Jahren gewohnt war. „Man kann nicht wegnegieren, dass drei Jahre nicht so gelaufen sind, wie es für die Jugendlichen hätte sein sollen. Es hat einfach in einer prägenden Zeit an sozialem Kitt gefehlt.“

Von 79 angetretenen Abiturienten wurden 76 verabschiedet

Und trotzdem: Die Schulleistungen stimmten. Der Notendurchschnitt der Absolventen liegt bei 2,15, ist damit vergleichbar mit dem Vorgänger-Jahrgang. „Nur, dass es dieses Mal keine corona-bedingten Günstiger-Verrechnungen mehr gab wie in den letzten Jahren“, wie Bliese betonte. Zwar habe es dieses Jahr kein 1,0-Abi gegeben, dafür aber dreimal die 1,1. „Das sind einfach brillante Leistungen.“

Von den 79 Angetretenen konnten 76 am Freitag verabschiedet werden. Zwei Gymnasiasten müssen noch je eine Prüfung nachholen, die sie krankheitsbedingt verpasst hatten. In einem Fall hatte es nicht zur Allgemeinen Hochschulreife gereicht.

„Mein Ratschlag ist, dass sie vor nichts und niemandem Angst haben“

Auch wenn der Zusammenhalt im Großen vielleicht nicht so da war – an Engagement hat es der Absolvia 2023 mitnichten gefehlt. „Wir hatten mehrere Schüler, die sich in vielen Sitzungen für die Schulentwicklung engagiert haben, obwohl sie selbst davon nichts mehr haben.“ Etwa was Ziele bei der Umsetzung der Digitalisierung betrifft oder der Entwicklung des lehrplanmäßigen Unterrichts mit anderen Methoden. Aus dem Jahrgang gingen auch ein mehrfach ausgezeichnetes Filmteam und ein preisgekröntes Projektseminar in Mathematik hervor, wie Bliese berichtet: „Auch das zeichnet den Jahrgang aus – dass er von den Begabungen her ganz breit gestreut war.“

Wie immer war es der Schulleiterin wichtig, den Absolventen in ihrer Rede auch Impulse für die Zukunft zu geben. „Da musste ich dieses Jahr mehr als bei anderen nachdenken, weil ich die Weltlage, in die sie gehen, beunruhigend finde“, sagte sie dem FT. „Mein Ratschlag ist, dass sie vor nichts und niemandem Angst haben , aber mit den Freiheiten, die sie haben, verantwortungsvoll umgehen sollen.“

Die große Mehrheit der Absolvia gehe im Herbst nicht sofort ins Studium, sondern wolle erst einmal Lebenserfahrungen sammeln, ins Ausland gehen oder sich an die Kasse im Supermarkt setzen, berichtet Bliese. „Ein ganz normales Leben führen – das tut ihnen in diesem Jahr wirklich gut. Da haben sie Corona-bedingt auch Nachholbedarf.“

