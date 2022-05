„Ohne Rentabel wären wir ärmer“: Caritas-Sozialprojekt feiert 25-jähriges Bestehen und blickt in die Zukunft

Von: Andreas Beschorner

Zum 25-jährigen Jubiläum lud sich Rentabel

Seit 25 Jahren gibt es das Caritas-Sozialprojekt Rentabel in Freising. Die Verantwortlichen nutzten das Jubiläum zu einem Talk über die Zukunft der Einrichtung.

Freising – Seit einem Vierteljahrhundert ist das Rentabel eine feste Größe in Freising. Viel hat sich seitdem bei dem Sozialprojekt der Caritas geändert, drei Mal ist man inzwischen umgezogen. Doch zwei Faktoren sind seit 25 Jahren eine Konstante: Man steht für eine soziale Erfolgsgeschichte und man hat mit der Finanzierung zu kämpfen.

Noah hat’s geschafft: Eineinhalb Jahre hat er bei dem Caritas-Projekt in der Logistik gearbeitet, hat dadurch Tagesstruktur wiedergewonnen, einen Anker im Leben gefunden. Und jetzt? Jetzt ist Noah beim AWO-Seniorenpark in Moosburg fest angestellt, arbeitet dort in der Verwaltung. Noahs Geschichte, die er am Samstag erzählte, als das Rentabel zum 25. Geburtstag in die Kepserstraße eingeladen hatte, beeindruckte auch die Festgäste, die man zur Gesprächsrunde „in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre“ gebeten hatte, wie es Caritas-Kreisgeschäftsführerin Anja Bungartz-Pippig formulierte.

Psychische Probleme der Klientel wird „immer heftiger“

Für Landrat Helmut Petz steht das Rentabel für eine „wunderbare Verbindung von sozialen und ökologischen Zwecken“, für Freisings 3. Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger ist es „eine große humanistische Idee, dass jedes Leben Würde hat“, für Freisings Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer ist es ein „Erfolgsprojekt“ für Menschlichkeit und Menschen.

Wie Andrea Lachner, Leiterin des Rentabel-Beschäftigungsbetriebs, schilderte, seien die psychischen Probleme, die das Klientel des Rentabel-Projekts mitbringe, seit Jahren „immer heftiger und immer mehr“ geworden, die Teilnehmer seien zunehmend „schwächer“ und würden auch immer schlechter Deutsch sprechen. Das wiederum bedeute, dass man professionelles Personal brauche. Das aber, so Lachner, sei „teuer“, weshalb das Rentabel ein defizitärer Betrieb sei. Petz’ Frage, ob man nicht die eh schon zahlreichen ehrenamtlichen Kräfte etwas mehr einbinden könne, war damit eigentlich beantwortet. Denn man sei ein Bildungsträger, müsse sich an Vorschriften und Gegebenheiten halten, um Zuschüsse zu bekommen, man brauche eben Profis. Ehrenamtliche seien in der Praxis und in der Betreuung mit vielen Situationen überfordert.

Bürgermeisterin: Politik muss lernen, das bestimme Bereiche „per se defizitär“ sind

Damit war man beim Geld: Mooser-Niefanger sagte, man müsse in der Politik lernen, das bestimmte Bereiche „per se defizitär“ seien, man müsse für den sozialen Bereich mehr Geld ausgeben. Irlstorfer ging fest davon aus, dass auch die Ampel-Koalition in Berlin die Mittel für solche AGH-Maßnahmen wie bei Rentabel nicht kürzen, sondern in diesem Sektor eher noch „draufsatteln“ werde. Die Bedeutung von Rentabel, die die finanzielle Zuwendung auf jeden Fall rechtfertigen, betonten der Landrat und Bezirksrätin Marianne Heigl. Für Petz war eh klar: „Ohne Rentabel wären wir ärmer.“

Das kann sicherlich auch Noah unterschreiben, dem das Caritas-Beschäftigungsprojekt den Weg zurück in ein geregeltes, sinnstiftendes Leben geebnet hat. Wie vielen anderen Klienten in den vergangenen 25 Jahren auch. Rentabel - eine Erfolgsgeschichte eben.