Spundwand beschädigt Hauptstromkabel in Lerchenfeld: Chip-Gigant Texas Instruments teilweise ohne Strom

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Beim Setzen von Spundwänden am Isardeich wurde am Dienstagvormittag die Stromversorgung für Texas Instruments unterbrochen. © Lehmann

Beim Setzen von Spundwänden am Freisinger Isardeich wurde am Dienstag die Hauptleitung von Texas Instruments in Lerchenfeld beschädigt. Das hatte Folgen.

Freising – In vielen Freisinger Haushalten gab es wohl am frühen Dienstagvormittag nur ein leichtes Flackern in den Lampen, aber bei Texas Instruments (TI) war der Strom teilweise weg: Bei Bauarbeiten in der Nähe des Unternehmens war die Hauptversorgungsleitung zu TI beschädigt worden.

Der Zwischenfall

Wie der Geschäftsführer der Freisinger Stadtwerke, Andreas Voigt, am Mittwoch mitteilte, war bei Arbeiten des Wasserwirtschaftsamts am Isardeich unterhalb der Brücke der B 11 (301) in Lerchenfeld von einer Spundwand ein ganz dicker Brummer angeschnitten worden: „Eine 110-Kilowatt-Hauptversorgungsleitung wurde stark beschädigt. Und diese Hauptversorgungsleitung ist zuständig für die Stromversorgung des Halbleiter-Unternehmens Texas Instruments an der Haggertystraße.“

Der Notfallplan

Nachdem die Störung in der Schaltwarte der Stadtwerke angezeigt wurde, begann das Notfall-Räderwerk der Stadtwerke zu laufen: „Zunächst einmal musste umgehend die Versorgung für das Unternehmen wieder aufgebaut werden“, erklärte Voigt. Das heißt: Es musste quasi ein „Bypass“ über andere Leitungen geschaltet werden. Voigt: „Unser System ist für solche Notfälle redundant ausgelegt“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

So geht‘s weiter

Das bedeutet, dass im System zusätzliche Leitungsressourcen vorhanden sind, die nur dann zum Einsatz kommen, wenn die Hauptkomponente – in diesem Fall die 110-kV-Leitung – einmal ausfällt. Voigt weiter: „Nach etwa 45 Minuten war TI wieder am Netz.“ Wie der Geschäftsführer weiter informierte, gehe die Arbeit jetzt erst richtig los: „Wir müssen jetzt unmittelbar mit der Reparatur des beschädigten Versorgungskabels beginnen.“ Zudem musste auch eine 20 kV-Leitung repariert werden.

Wie Andreas Voigt abschließend noch anfügte, waren seines Wissens keine privaten Haushalte in Lerchenfeld samt Umkreis von dem Zwischenfall betroffen: „Wie gesagt, da gab’s wohl eine kleinere Spannungsschwankung, aber mehr dürften die restlichen Stromkunden in dem betroffenen Bereich nicht gemerkt haben.“

Vonseiten des Unternehmens kommentierte TI-Sprecher David Prosser den Vorfall: „Wir bewerten die Auswirkungen.“