Charles-Dickens-Stimmung in Freising: Christkindlmarkt sorgt für leuchtende Kinderaugen - und mehr

Prominenter Besuch auf dem Marienplatz: Der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, Kindern beim Christkindlmarkt eine kleine Freude zu bereiten. © Lehmann

Der Christkindlmarkt in Freising sorgte für leuchtende Kinderaugen. Und dann schneite es sogar noch. Der Nikolaus atmet aber aus anderen Gründen auf.

Freising – Zauberhafte Weihnachtsgeschenke in Schubläden, leuchtende Kinderaugen, 160 Liter Glühwein und ein Nikolaus, der sich auf das Ende des Baustellen-Chaos freute: Das waren nur einige der Zutaten, die den Freisinger karikativen Christkindlmarkt am Wochenende auch heuer wieder zu einem der wohl schönsten und originellsten Weihnachtsmärkte weit und breit gemacht hat.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die Aktive City Freising e.V. als Organisator zusammen mit ihren Kooperationspartner aber erneut auch eines bewiesen: Um so einen Kraftakt für den guten Zweck zu wuchten, braucht es ganz viel Herzblut. Unterstützung gab es von Frau Holle, die den ersten Schnee zur Domstadt schickte, um für das perfekte Christkindlmarkt-Feeling zu sorgen.

Alt-OB Dieter Thalhammer schenkte „wirklich sehr gerne“ ehrenamtlich Glühwein aus. © Lorenz

Um kurz vor dem Zwölfuhrläuten, also zwei Stunden nach der offiziellen Eröffnung, war dann auch für den Freisinger Altoberbürgermeister Dieter Thalhammer endlich Schluss mit dem ehrenamtlichen Glühwein-Ausschenken beim Lions-Club. „Aber ich mach das wirklich sehr gerne, das ist für mich sehr erbauend“ erzählte Thalhammer, vor allem, weil eben der Reinerlös der Verkäufe einem guten Zweck zugutekommt, und in diesen Zeiten dafür der Bedarf größer als je zuvor ist. Worauf sich Thalhammer freilich dann freute, war ein entspannter Bummel, bei dem es auch heuer wieder so allerhand zu sehen gab, wie etwa bei dem Stand des Prop-Therapiezentrums Aiglsdorf.

Ob getöpferte Schüsseln, geschnitzte Hopfendolden oder Magnetkatzen: Kunsthandwerkfreunde konnten nur staunen über die hohe Qualität der therapeutischen Arbeiten. „Ich finde diese Sachen einfach super und total schön“, erzählte Claudia Kranka, während sie sich die neu erstandene Keramik-Schale für Weihnachtsplätzchen einpacken ließ. Ein Besuch des Prop-Standes ist für sie Pflichtprogramm, bei ihr daheim stehen mindestens schon zehn solcher Tonkunst-Arbeiten. Der Erlös des Verkaufs, so erklärt es das Prop-Team, fließt dieses Jahr unter anderem in einen Topf zur Anschaffung einer neuen Couch für das Aiglsdorfer Fernsehzimmer.

Claudia Kranka staunte über die hohe Qualität der Ton-Arbeiten am Prop-Stand. © Lorenz

Verschiedene soziale Projekte unterstützen der Lions-Club und die Rotarier Freising – beide Organisationen kamen bereits am frühen Samstagnachmittag mit dem Glühwein- und Punschausschank kaum noch nach. Die Rotarier Norbert Zierer, Andreas Lasch und Thorsten Bach zählen nach: „160 Liter Glühwein haben wir noch da – für Nachschub wäre aber auch gleich gesorgt!“

Äußerst geheimnisvoll ging es beim Stand von Marafiki wa Afrika e.V. zu, denn nach dem Kauf eines Loses durfte dort in die Schubladen eines magischen Kästchens geguckt und der Inhalt dann mit nach Hause genommen werden: selbstgestrickte Socken etwa oder liebevoll gebastelte Weihnachtskerzen.

Valentin Weigand freute sich am meisten über den Stand mit den Empanadas. © Lorenz

Damit beschäftigt, herauszufinden, was sich in den kleinen Päckchen befand, die von der evangelischen Gemeinde verteilt worden waren, waren mitten im Trubel währenddessen Mama Barbara und Sohn Valentin Weigand. Die Lösung: Ein Teebeutel, eine Kerze und eine kleine Weihnachtsgeschichte als Grundausstattung für das Warten auf das Christkindl. Was den Achtjährigen am meisten gefallen hat, war aber die Einkehr mit der Mama bei der Bude mit den köstlichen Empanadas, bevor es dann wieder nach Hause ging zum Aufwärmen.

Aufwärmen konnten sich übrigens die Kids auch bei Gabriele Goerge, die im Bürgerbüro-Vorraum von jenem Nikolaus erzählte, der dann eine Stunde später schon vor dem Rathaus aufgetaucht war. Auf die FT-Nachfrage, ob er mit der Stadt Freising schimpfen müsse oder sie doch eher loben könne, musste er nicht lange nachdenken: „Ich freu mich, dass die Baustellen weniger werden – und ich im nächsten Sommer schon an der Moosach sitzen kann.“

Beste musikalische Umrahmung: Feinste Brass-Töne und vokale Meisterleistungen diverser Chöre trugen zum stimmungsvollen Ambiente bei. © Lehmann

Erleichtert war aber vor allem die gute Seele des Marktes, Max-Josef Kirchmaier, weil nach dem ganzen Vorarbeitsstress der Christkindlmarkt wie am Schnürchen lief, die Besucher überaus zufrieden waren, und sämtliche Kinderaugen hell leuchteten, geradeso wie es sich für einen Christkindlmarkt mit Lichterglanz und Schneezauber gehört.

Für die perfekte Charles Dickens-Stimmung sorgten die musikalischen Umrahmungen, darunter feinste Brass-Töne und vokale Meisterleistungen von diversen Chören. Das Resümee: Ein Christkindlmarkt, wie es ihn selten gibt; einer, der den ursprünglichen Weihnachtsgedanken wieder hell leuchten lässt. Nämlich zu helfen, wo es nur geht. (Richard Lorenz)