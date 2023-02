Freisinger Clownschule feiert 20. Geburtstag - Leiter erklärt, warum Humor gerade heute wichtig ist

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Die rote Nase gehört dazu: Seit ihrem Bestehen hat die Freisinger Clownschule „Kunst des Stolperns“ schon fast 400 Menschen zu Clowns ausgebildet. © Kunst des Stolperns

Seit 20 Jahren wird hier die „Kunst des Stolperns“ gelehrt: Die Freisinger Clownschule feiert Geburtstag. Ihr Leiter erklärt, warum Humor heute so wichtig ist.

Freising – Clown sein will gelernt sein – dafür gibt es seit 20 Jahren die Freisinger Clownschule „Kunst des Stolperns“. Seit 2003 hat die staatlich zertifizierte Einrichtung fast 400 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Im Interview zum Geburtstag spricht Stefan Schiegl, einer der drei Gründer, die Anfänge der ungewöhnlichen Schule und erklärt, warum Clowns heute wichtiger sind denn je.

Herr Schiegl, provokant gefragt: Sind Clowns nicht nur was für kleine Kinder?

Absolut nicht. Natürlich sind Clowns, die lustige Sachen machen, eine tolle Sache für Mädchen und Jungs. Aber alle Menschen lachen gern – egal, welchen Alters. Natürlich muss ein Clown vor 50 Kindern anders spielen als vor einem gemischten Publikum. Aber es gibt auch eine globale Art von Humor. Zum Beispiel „Stan und Ollie“ beziehungsweise „Dick & Doof“. Das ist einfach, lustige Clownerie, die auf Slapstick basiert und weltweit funktioniert. Seit 15 Jahren engagiere ich mich bei Clowns ohne Grenzen, die Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten Freude bringen. Bei unseren Einsätzen merken wir oft, dass es keine Sprache braucht, um Emotionen zu transportieren und lachen zu können. Erlaubt ist, was funktioniert.

Einer der drei Gründer: Stefan Schiegl. © Kunst des Stolperns

Wir haben gerade eine weltweite Pandemie überwunden, nach wie vor dominieren Krisen und Krieg unsere Zeit. Werden Clowns heute mehr denn je gebraucht?

Ich habe schon den Eindruck, dass sie sehr gefragt sind. Krisen gibt es überall, auch bei uns. Unsere Einsatzgebiete sind riesig geworden. Wir spielen in Krankenhäusern, Seniorenheimen und Geflüchtetenunterkünften. Überall da, wo Momente der Freude besonders benötigt werden. Der Begriff „Clown“ ist aber nicht durchweg positiv besetzt und wird ja auch als Beleidigung verwendet, wenn man jemanden als nicht ernst zu nehmend bezeichnen will. Das ist uns aber egal. Wir sind der Meinung, dass die Welt eine andere wäre, wenn jeder Mensch einen Clownskurs besuchen würde.

Um den Grundstein dafür zu legen, haben Sie vor 20 Jahren mit Elisabeth Makepeace und Peter Spiel in Freising die Clownschule „Kunst des Stolperns“ gegründet. Wie kam es dazu?

Die Bewegung der Klinikclowns kam 1998 von Wien nach Bayern. Zwei Jahre zuvor hatte ich mich als Unterhaltungskünstler mit dem Fokus auf Clownerie und Comedy selbstständig gemacht. Als ich anfing, bei den Klinikclowns zu arbeiten, kam ich mit Elisabeth Makepeace, der Gründerin der Klinikclowns Bayern, und Peter Spiel in Kontakt. Uns ist aufgefallen, dass man sich in ganz Bayern nirgendwo zum Clown ausbilden lassen kann. Das wollten wir ändern.

Was lernen die Schülerinnen und Schüler an Ihrer Schule?

In der Grundausbildung ergründen wir zunächst einmal: Was ist ein Clown? Wo finde ich meinen eigenen Clown? Wie ist mein Humor? Und das Wichtigste: Wie bringe ich Leute zum Staunen, Schmunzeln, Lachen und Weinen? Das möchte ich betonen: Clowns sind keine TV-Comedians, die alle zehn Sekunden einen Lacher brauchen. Clowns müssen berühren. Es ist toll, wenn es auf humorvoller Ebene geschieht – aber nicht zwingend notwendig. Zum Beispiel der sanftmütige Clown „Pic“, der mit seinen Seifenblasen alle in Staunen versetzt. Und auch, wenn ein Clown die Bühne verlässt und der ganze Saal weint, hat er seinen Zweck erfüllt. Es geht darum, authentisch zu sein, sodass das Publikum mitfühlen kann.

Wer nimmt an den Kursen teil?

Das ist total querbeet, die Teilnehmer sind von 18 bis 60 und kommen aus allen Berufsgruppen. Prinzipiell sind es Leute, die mal wieder etwas Schönes machen wollen. Ein klassisches Bewerbungsverfahren gibt es nicht, aber wir laden vorab alle für ein halbstündiges Gespräch ein, um sich kennenzulernen – einfach, damit von Anfang an klar ist, was die Inhalte sind, und niemand mit falschen Erwartungen zu uns kommt. Der Kurs geht ja doch 21 Tage lang, verteilt über vier Monate. Am Ende erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat.

Die Kosten für den Grundkurs betragen 2100 Euro. Wer das Erlernte vertiefen will, hat in verschiednen Fortbildungskursen die Gelegenheit.

Kann jeder Mensch ein Clown werden?

Ich glaube: Ja. Zumindest lohnt es sich für jeden, einen Kurs zu besuchen. Ich bin überzeugt davon, dass jeder eine humorvolle Seite an sich hat. Die herauszukitzeln, ist unsere Aufgabe. Und so wie jeder Mensch individuell ist, ist das natürlich auch jeder Clown. Wir schauen zum einen, was der eigene Körper hergibt – zum Beispiel einen lustigen Gang. Zum anderen ergründen wir, wo die eigenen Stärken liegen und welchen Humor man hat. Redest du viel oder wenig? Bist du ein leiser Clown, bist du anarchistisch? Kannst du vielleicht ein Musikinstrument, das sich einbauen lässt? Das alles wirkt sich auf den Charakter aus, und der kann sich natürlich auch im Kostüm widerspiegeln. So kreieren wir gemeinsam eine schöne Clownfigur und ein paar Nummern. Damit kann der Clown dann auch vor Publikum auftreten – und den Zuschauern so ein paar Momente abseits vom Alltag schenken.

Infos zur Ausbildung: Der nächste Grundkurs beginnt am Mittwoch, 1. März. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldung und weitere Informationen zur Freisinger Clownschule „Kunst des Stolperns“ gibt es online auf www.kunstdesstolperns.de.