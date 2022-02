Etwa 900 Fünf- bis Elfjährige haben Corona-Impfung im Zentrum erhalten - Auch Erstimpfungen nehmen wieder zu

Von: Manuel Eser

Teilen

Plüschige Prämie: Kinder, die sich impfen lassen, bekommen als Anerkennung ein Tier geschenkt. Besonders beliebt sind laut Impfzentrumsleiter Thorsten Koch Lulu, das Einhorn, und Bruni, der Elefant. © Lehmann

„Da geht noch was“: In einer aktuellen Impfbilanz berichtet der Leiter des Freisinger Impfzentrums, was ihn „etwas enttäuscht“ - und was ihm Hoffnung macht.

Freising – Etwa 900 Kinder zwischen fünf und elf Jahren haben bisher im Freisinger Impfzentrum einen Schutz gegen Corona erhalten. Im FT-Interview erklärt Thorsten Koch, Leiter des Impfzentrums, warum er von dieser Bilanz etwas enttäuscht ist, und weshalb es trotzdem noch Hoffnung gibt, die Impfquote im Land deutlich zu erhöhen.

Herr Koch, seit Mitte Dezember werden bei Ihnen auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Wie sieht Ihre bisherige Bilanz aus?

Wir haben bisher 900 Kinder in diesem Alter geimpft. Mit den weiteren Terminen, die schon ausgemacht wurden, kommen wir auf etwa 1800 bis 1900 Impfungen. Allerdings endet damit auch die Nachfrage. Weitere Terminwünsche gibt es nicht, und das enttäuscht mich etwas, wenn ich ehrlich bin.

Warum?

Laut Einwohnerstatistik gibt es im Landkreis Freising knapp 12000 Kinder in diesem Alterssegment. Wenn ich davon ausgehe, dass die Ärzte in etwa die gleiche Anzahl an Kindern geimpft haben wie wir, dann wären das immer noch nicht ganz 4000 geimpfte Kinder. Im Umkehrschluss heißt das: 8000 Kinder sind ungeimpft. Das ist doch eher enttäuschend, wobei ich aber die Zurückhaltung der Eltern angesichts der noch spärlichen Datenlage zu Corona-Impfungen bei Kindern verstehen kann.

Wie sehen denn Ihre bisherigen Erfahrungen aus?

Zwei Sachen sind bemerkenswert. Erstens: Die Kinder, die zu uns kommen, haben gar kein Problem damit, sich impfen zu lassen, was auch daran liegt, dass ihre Eltern von der Impfung überzeugt sind. Diese Kinder werden gut auf die Spritze vorbereitet und sind das von anderen Impfungen schon gewohnt. Und der zweite Punkt: Es gab bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine heftigen Impfreaktionen. Über Rückmeldungen erfahren wir, dass hier einmal ein Arm etwas wehtut und dort mal ein Kind auffiebert, aber nichts Gravierendes.

Manche Eltern sind unsicher, ob sie ihre Kinder impfen lassen können, wenn diese Husten oder Schnupfen haben. Was raten Sie?

Ein Kratzen im Hals oder eine laufende Nase sind kein Problem. Das einzige Ausschlusskriterium ist Fieber.

Ungeimpfte Eltern werden vermutlich auch ihre Kinder nicht impfen lassen.

So ist es, und daher bringt es meiner Meinung nach auch wenig, da weiteren Druck aufzubauen. Das Einzige, was hilft, ist eine noch bessere Impfaufklärung.

Glauben Sie wirklich, dass es jetzt noch Ungeimpfte gibt, die sich überzeugen lassen?

Klares Ja. Das zeigt unsere Erfahrung aus der jüngsten Zeit. So hatten wir in der vergangenen Woche 160 Erstimpfungen. Zu diesem Anstieg ist es gekommen, weil wir aufgrund abnehmender Termine mehr Zeit dafür haben, auf die Leute einzugehen.

Es kommen also Leute zu Ihnen ins Impfzentrum, nur um sich dort beraten zu lassen?

Ja. Es gibt einige Menschen, die schon das Bedürfnis verspüren, sich impfen zu lassen, aber Zweifel haben. Wenn man die nicht in fünf Minuten abspeisen muss, sondern sich eine Viertelstunde Zeit nehmen kann, dann gelingt es auch, sie zu überzeugen. Wir bieten inzwischen ja auch Impfberatungen an. Bisher gab es bei uns nur zwei Personen, die sich am Ende des Gesprächs trotzdem nicht impfen lassen wollten. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass wir 50 bis 60 Prozent der Ungeimpften noch abholen können. Da geht noch was.

Abholen dürfen sich Kinder bei Ihnen nach der Impfung ein Stofftier als Belohnung – eine tolle Aktion. Welches Tier ist am beliebtesten?

Lulu, das Einhorn, bei den Mädels und Bruni, der Elefant, bei den Buben. Die müssen wir immer wieder nachbestellen. Aber wir haben auch Zebras, Küken und andere Tiere. Wir sind da breit aufgestellt. Denn mit ihrer Impfbereitschaft leisten die Kinder etwas Tolles und sollen davon auch profitieren.