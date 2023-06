Sie waren die Corona-Detektive: Contact-Tracing-Team wird aufgelöst

Teilen

Landrat Helmut Petz (v. r.) bedankte sich bei den Verantwortlichen des Contact-Tracing-Teams: Brigitta Denk (Fachliche Leitung Gesundheitsamt), Frank Contu (Verwaltungsleiter Gesundheitsamt), Maximilian Huber (ehemaliger Teamleiter) und Edmund Muskatewitz (ehemaliger CTT-Leiter). © Landratsamt

Fast 100.000 Corona-Fälle hat das Contact-Tracing-Team in der Pandemie bearbeitet. Jetzt löst sich das Team auf. Der Leiter findet bewegende Worte.

Freising – „Es hatte eine wichtige Rolle in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gespielt“, meldet das Landratsamt: das Contact-Tracing-Team des Gesundheitsamts des Landkreises Freising. Nun sind dessen Tage gezählt – zum 30. Juni wird das CTT aufgelöst.

Im Rahmen eines Abschlussfests im Klostergarten des Landratsamts dankten Landrat Helmut Petz und Frank Contu, der CTT-Leiter und Verwaltungsleiter des Gesundheitsamts, den vielen aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den unermüdlichen Einsatz und das große Engagement.

Landrat Petz zollte dem CTT, das mit rund 20 Personen gestartet war und in der Spitze sogar bis zu 64 Kolleginnen und Kollegen beschäftigte, in seiner Dankesrede großen Respekt und zeigte sich begeistert von der „alles andere als selbstverständlichen, aufopferungsvollen Arbeit der schlagkräftigen Einheit“. Die Mitglieder des CTT-Teams waren so etwas wie die Corona-Detektive, die bei jedem Fall die Kontaktpersonen ermittelten - und ebenfalls oft in Quarantäne schickten.

Man konnte sich auf alle verlassen – egal ob am Wochenende, an Feiertagen oder wenn es mal länger als normal gedauert hat!

Verwaltungsleiter Frank Contu zeigte sich einerseits froh, dass die Zeit der Pandemie vorbei sei, andererseits bedauerte er es, dass sich die eingeschworene Einheit nun auflösen werde. „Manche von euch sind seit dem ersten Tag dabei, manche stießen erst später zum Team und wiederum andere gingen und kamen dann wieder – immer an die jeweilige Situation der Pandemie angepasst. Der Zusammenhalt war und ist schon bemerkenswert“, so Contu. „Eben wie in einer Familie, der CTT-Familie. Man konnte sich auf alle verlassen – egal ob am Wochenende, an Feiertagen oder wenn es mal länger als normal gedauert hat!“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als Indiz für die herausragende Arbeit nannte der Verwaltungsleiter einige bemerkenswerte Eckdaten, die vom CTT während der Pandemie abgearbeitet wurden: 99 043 Corona-Fälle von Februar 2020 bis Mai 2023 im Landkreis Freising, 33 203 Kontaktpersonen und 274 Verstorbene in diesem Zeitraum. Frank Contu: „Eine gewaltige Menge an Arbeit, die gemeinsam bestmöglich bewältigt wurde.“ (ft)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.