Lockerungen für Gastronomie und Clubs sind „höchste Eisenbahn“ - Freisinger Wirte trotzdem in Sorge

„Corona-Exit“ von Bund und Ländern

Von Magdalena Höcherl schließen

Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen dürfen Clubs und Discos wieder öffnen, auch in der Gastronomie wird gelockert. Das sorgt für Freude bei den Wirten – aber nicht nur.

Landkreis – Für Max Riemensperger ist es ein kleines Déjà vu: „Eigentlich steht das Gleiche an wie im Herbst.“ Im Oktober durfte der Betreiber des Freisinger Nachtcafés nach 19 Monaten wieder öffnen – allerdings nur für wenige Wochen. Zu stark stiegen die Infektionszahlen, die Delta- und Omikron-Variante forderten einen erneuten Lockdown. Langsam scheint sich die Corona-Lage in Deutschland zu verbessern, und die Politik hat vergangene Woche weitreichende Öffnungsperspektiven beschlossen.

Schwierige Personalsituation

„Wir waren schon fleißig am Einkaufen und sind jetzt dabei, klar Schiff zu machen“, sagt Riemensperger. Die Perspektive stimme ihn positiv, wenngleich noch Hürden zu nehmen seien. „Personaltechnisch ist es nach der letzten Schließung noch einmal schwieriger geworden. So heikel war es wohl noch nie.“ Trotzdem möchte er den Blick nach vorne richten: „Im Herbst haben nicht nur wir uns wahnsinnig gefreut, sondern auch die Leute. Ich hoffe, dass wir wieder so einen traumhaften Start haben werden.“

Ab 4. März darf in Clubs und Discos wieder getanzt werden – allerdings gilt die 2Gplus-Regel, sprich: Nur Geimpfte und Genesene, die einen tagesaktuellen negativen Test haben oder geboostert sind, haben Zutritt. „Die Kontrolle ist ein großer Mehraufwand, aber unser System hat sich bewährt“, sagt Riemensperger. Das Einzige, was nicht optimal sei: „Anders als in München gibt es im Kreis Freising keine Teststation, die bis Mitternacht geöffnet hat. Daher fahren viele zum Feiern nach München. Das ist für uns eine totale Wettbewerbsverzerrung.“

Einer, der seit Mitte Februar schon wieder geöffnet hat, ist Buco Sabanovic, Inhaber der BB Lounge in Moosburg. „Ich bin ganz, ganz happy, dass die Sperrstunde gefallen ist.“ Einen wahnsinnigen Ansturm habe er am ersten Wochenende zwar noch nicht verzeichnet. „Die Leute wussten noch nicht so recht, was jetzt gilt. Aber das wird schon wieder“, sagt Sabanovic, der das Lokal seit 20 Jahren betreibt.

+ Ausschenken ohne Sperrstunde: Buco Sabanovic konnte seine BB Lounge in Moosburg schon wieder öffnen. © Albrecht

Überbrückungshilfe steht noch aus

Womit er jedoch noch zu kämpfen hat: „Ich habe bis heute keinen Cent Überbrückungshilfe bekommen“, sagt er. „Die letzten Monate waren extrem schwierig. Ich muss Miete zahlen, Strom, Gas. Ich bin gerade so über die Runden gekommen.“

Stichwort Überbrückungshilfe: „Die sind relativ zügig gekommen, bei manchen schneller, bei manchen dauerte es länger. Aber es stehen noch einige aus – und wann die kommen, ist nicht bekannt“, sagt Anna Elisabeth Hofmeier, DEHOGA-Vorsitzende im Landkreis Freising und Inhaberin des gleichnamigen Hotels und Landgasthofs in Hetzenhausen. „Ich habe das Gefühl, dass es seit dem Regierungswechsel noch länger dauert. Das Augenmerk liegt wohl auf anderen Dingen.“ Sie sagt jedoch auch: „Ich möchte das nicht schlechtreden, der Staat hat uns in der Krise wirklich sehr stark unterstützt.“

„Sind froh, dass es wieder aufwärts geht“

Die anstehenden Lockerungen – in der Gastronomie gilt ab 4. März die 3G-Regel – seien „höchste Eisenbahn“ geworden. „Bisher wurde der Kundenkreis der Ungeimpften automatisch ausgeschlossen. Das war zum Beispiel bei Familienfeiern oder Firmenveranstaltungen problematisch und zum Teil auch ein Grund für Absagen“, erklärt Hofmeier. „Das hat uns hart getroffen, daher sind wir froh, dass es endlich wieder aufwärtsgeht.“ Dass in den zwei Jahren Pandemie Lokale komplett schließen mussten, sei ihr aber nicht bekannt.

Noch mehr fiebert Hofmeier dem 20. März entgegen, dem Tag, an dem es bundesweit keine coronabedingten Zugangs- und Kontaktbeschränkungen geben soll. „Da stehen uns auch wieder sehr viele Hochzeitsfeiern ins Haus, die hoffentlich alle endlich auch stattfinden können.“ Sie betont allerdings: „Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich weiterhin darauf, dass sich unsere Gäste wohl und sicher fühlen.“

