Corona-Grenzwert im Kreis Freising über 35 - Einschränkungen folgen

Die Grenze ist überschritten: Der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Freising liegt bei 40,13. Das Landratsamt kündigt Maßnahmen an.

Freising - Der Landkreis Freising hat den kritischen Wert von 35 geknackt: Stand Donnerstag, 15. Oktober, ist die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 40,13 gestiegen. Daher erlässt das Landratsamt Freising eine Allgemeinverfügung.

Inzidenzwert im Kreis Freising bei 40,13: Schärfere Kontaktbeschränkungen

Das bedeutet voraussichtlich, dass das Tragen von Mund-Nasenschutz an weiterführenden Schulen im Landkreis ab der fünften Jahrgangsstufe auch im Unterricht verpflichtend ist, falls ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Betroffen davon sollen laut Eva Zimmerhof, Sprecherin des Landratsamts, aber nur Schulen sein, an denen in den vergangenen Wochen ein Infektionsfall aufgetreten ist.

Zudem soll es laut Zimmerhof schärfere Kontaktbeschränkungen bei privaten Feiern in geschlossenen Räumen geben.

Corona-Lage im Kreis Freising: Insgesamt 1447 Infizierte

Das Landratsamt meldete am Donnerstagmittag, dass sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis Freising insgesamt 1447 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert haben. Tags zuvor waren es noch 1415 gewesen. Seit Beginn der Pandemie sind 47 Menschen an oder mit dem Virus verstorben. 1318 Personen sind inzwischen wieder genesen.

Weitere Informationen folgen.