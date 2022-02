Kitas stellen auf Notbetrieb um: Rund 100 Kinder in Quarantäne - „Situation schwierig und angespannt“

Von: Manuel Eser

Rund 100 Kinder aus städtischen Kitas sind in Freising derzeit in Quarantäne. Die Rathaussprecherin spricht von einer „angespannten Situation“.

Freising – Mit einer neuen Teststrategie sollen Kindertagesstätten möglichst gut vor Corona-Infektionsketten geschützt werden. Seit Ende der Weihnachtsferien sind Eltern dazu angehalten, ihre Kinder dreimal wöchentlich zu testen, das zu dokumentieren und per Unterschrift in den jeweiligen Kitas zu bestätigen. So regelt es zumindest die Stadt Freising.

Das FT hat im Rathaus nachgefragt, wie gut die Eltern mitziehen, und welche Folgen das deutlich erhöhte Testaufkommen für den Betriebsalltag in den Kindertagesstätten hat.

Corona-Situation in den Kitas: Ziehen die Eltern bei der Test-Maßnahme?

Montag, Mittwoch und Freitag müssen Eltern ihre Kinder testen, bevor diese den Kindergarten oder die Krippe besuchen können – ein beträchtlicher Mehraufwand am ohnehin hektischen Familien-Morgen. Dennoch gibt es nahezu keine Schwierigkeiten mit den Eltern, wie Stadtsprecherin Christl Steinhart lobend feststellt: „Auch wenn sicher nicht alle Bürgerinnen und Bürger die vom Freistaat angeordneten Maßnahmen als ideal empfinden, herrscht zwischen Eltern und pädagogischem Personal ein so gutes, damit eben auch belastbares Vertrauensverhältnis, dass auch aufwändige Gebote wie die dreimal wöchentliche Testung der Kinder nicht diskutiert, sondern akzeptiert und durchgeführt werden.“

Ad hoc weiß die Rathaussprecherin nur von einem einzigen Fall, bei dem eine Mutter das Kind zunächst nicht testen wollte. „In einem Gespräch konnte sie aber von der Erfordernis überzeugt werden.“ Man merke, dass die Eltern zur bestmöglichen Sicherheit für ihre Kinder beitragen wollten.

Corona-Tests in den Kitas: Was passiert, wenn es Eltern mal vergessen?

Diese Situation ist eindeutig geregelt: Ohne den erforderlichen Test kann kein Zutritt zur Kita erfolgen. „Theoretisch müsste ein Test vor der Einrichtung, also vor dem Betreten der Räume, nachgeholt werden“, erklärt Steinhart. „Praktisch ist das noch nicht vorgekommen, die Zusammenarbeit mit den Eltern ist wirklich gut.“

Nehmen positive Corona-Testergebnisse zu?

Klare Antwort: Ja. „Das Infektionsgeschehen im Bereich der Kindertagesstätten ist aktuell hoch“, berichtet Steinhart. Das Geschehen ändert sich häufig und schnell. Auf welch wackligen Füßen die Kinderbetreuung aus Sicht der Eltern aktuell wieder steht, zeigt diese Wasserstandsmeldung aus dem Freisinger Rathaus: Sechs Kitas sind durch positive Ergebnisse beim Personal oder bei Kindern betroffen – mit der Folge, dass in zwei Einrichtungen aufgrund des hohen Personalausfalls nur eine Notbetreuung erfolgen kann.

Einzelne Gruppen sind komplett geschlossen, unter anderem auch eine Hortgruppe.

„Da positiv getestete Kinder in der Folge meist auch Symptome zeigen, erweisen sich die Tests in der Konsequenz als sehr wichtig“, betont Steinhart. „Ohne die enge Test-Taktfolge wären Erkrankungen sicher noch häufiger, denn ohne die Frühdetektion hätten die als positiv erfassten Kinder bis zum Symptomausbruch zweifellos andere in höherer Zahl infiziert.“

Was geschieht bei positiven Corona-Testungen in Kitas?

Sobald ein positiver Fall vorliegt, egal, ob bei einem Kind oder beim Personal, erfolgt umgehend eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt und dem für Kitas zuständigen Contact Tracing Team (Kita-CTT) zur gemeinsamem Abklärung der Situation. Es folgt eine Gefährdungsbeurteilung und gegebenenfalls eine Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt.

Wie viele Kinder sind in Quarantäne?

Auch das ändert sich laufend, erklärt die Rathaussprecherin. „Aktuell in Quarantäne sein dürften gut 100 Kinder.“ Steinharts Fazit: „Die gesamte Situation ist und bleibt schwierig und angespannt.“

