Corona-Krise: BRK und Johanniter im Einsatz

Die Landkreis Freising bekommt Unterstützung von den Hilfsorganisationen: Das BRK hilft bei der Corona-Teststrecke in Zolling mit, die Johanniter haben ein Hilfsangebot gestartet.

Landkreis– In Zeiten der Corona-Krise hält der Landkreis zusammen. Auch die Hilfsorganisationen im Landkreis sind am Start: Der BRK-Kreisverband unterstützt ab Samstag das Gesundheitsamt und führt Corona-Tests an der Drive-In-Station in Zolling durch. Die Johanniter Allershausen haben ein Konzept zur Versorgung von Bürgern, die keine Unterstützung von ihrem Umfeld bekommen, erarbeitet.

Corona-Teststrecke: BRK hilft ab Samstag mit

Um das Gesundheitsamt zu entlasten, wird die Kapazität der Corona-Teststelle am Landkreisbauhof in Zolling erweitert: Ab Samstag testen zusätzlich Ehrenamtliche des BRK, die mindestens eine Sanitätsausbildung haben, Patienten, „die nach Beratung durch einen niedergelassenen Arzt zum Abstich geschickt werden“, erklärte Landrat Josef Hauner am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Will heißen: Wenn ein Hausarzt einen Abstrich für notwendig erachtet, stellt er einen Überweisungsschein aus, um die Patienten zu legitimieren. Von der BRK-Telefonstelle, die vom Hausarzt die nötigen Unterlagen bekommt, erhalten Betroffene einen Termin, zu dem sie in Zolling sein müssen. Wichtig: „Es dürfen nur testpflichtige Personen kommen“, betonte BRK-Geschäftsführer Albert Söhl im FT-Gespräch. Vorerst werde man die Teststelle an fünf bis sechs Tagen betreiben – von 9 bis 14 Uhr, sagt der BRK-Chef. Sollte der Bedarf steigen, „könnten wir sie auch sieben Tage betreiben“.

Von 15 bis 20 Uhr werden Betroffene, die einen Termin vom Gesundheitsamt bekommen haben, getestet – bis einschließlich Dienstag waren das rund 300 Personen.

Hilfsangebot der Johanniter gestartet

Die Johanniter Allershausen haben indes ein Konzept zur Versorgung von Bürgern erarbeitet, die von ihren Familien, Nachbarn oder gemeindeeigenen Nachbarschaftshilfen nicht versorgt werden können. „Jeder, der keine Hilfe mehr bekommt, kann sich bei uns melden“, sagt Heinrich Märkl von den Johannitern. „Wir kümmern uns um das Lebensnotwendige – und das innerhalb von 48 Stunden.“ Darunter fallen Grundnahrungsmittel, Getränke, Medikamente und medizinische Pflegeprodukte.

Bereits am Donnerstag wurde die Telefonnummer (0 81 61) 96 71 79 freigeschaltet, unter der sich betroffene Bürger Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr melden können. Dieses Hilfsangebot werde laut Märkl so lange laufen, „bis das normale Leben wieder greift“. Alles in allem möchte Märkl eine Botschaft an die Bevölkerung rausschicken: „Der Landkreis kümmert sich um jeden – es wird niemand vergessen.“

Gute Zusammenarbeit unter den Hilfsorganisationen

Besonders freut sich Heinrich Märkl, der aktuell ein kleines Büro beim BRK in Freising hat, über die gute Zusammenarbeit unter den Hilfsorganisationen: „Das läuft wirklich hervorragend.“

Lesen Sie auch: Corona-Krise - Im Landkreis Freising besteht keine Betten-Not