Corona-Lockerungen für Kultur, Gastronomie und Friseure: Betroffene im Kreis Freising sind zwiegespalten

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Keine Sperrstunde mehr: In den Lokalen darf das Bier nun auch nach 22 Uhr noch fließen. Symbolbild © Nicolas Armer

Trotz vielen Neuinfektionen setzt der Freistaat auf weitere Corona-Lockerungen. Die Freude darüber hält sich im Kreis Freising in Grenzen.

Landkreis – Von einer Rolle rückwärts hält Georg Brandmaier nichts. Beim „’s Zollinger Theater“ hat man sich nach langer Überlegung erst Ende Januar darauf verständigt, die für Ostern geplanten Aufführungen in den Herbst zu verschieben, und dabei soll es auch bleiben. Dass das bayerische Kabinett nun 75 Prozent Auslastung bei kulturellen Veranstaltungen erlaubt, kann der Regisseur nicht nachvollziehen. „Bisher war Markus Söder Meister der Vorsicht, und jetzt, wo die Zahlen nach wie vor steigen und der Scheitelpunkt noch nicht erreicht ist, lockert er eifrig. Das passt für mich nicht zusammen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Weder wirtschaftlich, noch vernünftig

Wie wirtschaftlich es wäre, unter den neuen Maßgaben zu spielen, hat Brandmaier einmal ausgerechnet: „Mit 75 Prozent machen wir entweder ein bisschen Verlust oder ein bisschen Gewinn. Wirtschaftlich sind wir aber auf keinen Fall auf der sicheren Seite.“ Hinzu komme der enorme organisatorische Aufwand mit Infektionsschutzkonzept, Hygienemaßnahmen et cetera. „Eine Laienbühne kann das kaum stemmen.“

Abgesehen davon: „Wer von den Zuschauern hat denn gerade Bock, sich in den Saal zu setzen, wenn diese hochansteckende Variante unterwegs ist?“ Brandmaier betont: „Theater spielen geht nur mit Freude und einer gewissen Unbeschwertheit. Das ist momentan nicht gegeben.“

Kleinkunst: Angst vor Nähe

Das merkt auch Sylvester Denk, Vorsitzender von Tutuguri. Für Februar habe der Attenkirchener Kulturverein alle geplanten Veranstaltungen abgesagt. „In großen Theater- oder Opernhäusern mag das anders sein, aber die Erfahrungswerte zeigen, dass eine gewisse Angst vor Nähe da ist. Die Leute fühlen sich gerade im Kleinkunstrahmen nicht so wohl“, sagt Denk. Kosten und Nachfrage hätten in keinem Verhältnis gestanden. Daher hofft man nun auf das Frühjahr. „Vielleicht wird die Lage schon ab März wieder besser“, hofft Denk.

Nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Gastronomie wurde gelockert: Seit Mittwoch ist die Sperrstunde um 22 Uhr passé. Thierry Willems vom Bräustüberl Weihenstephan zeigt sich darüber mäßig begeistert: „Was die Personalplanung angeht, ist das für uns eher ein Nachteil.“

Mit der Sperrstunde sei man bisher gut gefahren. „Die Gäste, die à la carte essen, sind ohnehin um spätestens 21.30 Uhr fertig.“ Bei Veranstaltungen, etwa von Firmen, sei das anders. „Die fangen später an und hören später auf.“ Freilich, dafür sei die neue Regelung nun gut. „Aber es finden halt momentan eh kaum Veranstaltungen statt“, sagt Willems. Dann könne man jetzt aber immerhin flexibel reagieren und länger machen.

Ähnlich sieht das Claudia Maisberger vom gleichnamigen Hotel und Gasthof in Neufahrn. Was sie feststellt: Die Angst vor dem Virus, aber auch die Verunsicherung durch immer wieder neue Regelungen würden die Menschen „mürbe machen“. „Bevor man sich groß informiert, bleiben scheinbar viele, gerade ältere Personen, lieber gleich zu Hause“, so die stellvertretende DEHOGA-Vorsitzende im Landkreis. „An dieser Problematik ändert auch die – momentane – Aufhebung der Sperrstunde nichts.“

Keine Kurzarbeit mehr

In der Essbar in Freising dagegen freut man sich über das Ende der Sperrstunde: „Dann können die Leute endlich wieder länger sitzen und Cocktails trinken“, sagt Inhaber Ivica Rimac. Das sei nicht nur lukrativer, sondern auch besser für die Personalsituation. „So muss ich meine Leute nicht mehr in Kurzarbeit schicken.“

Hoffentlich weniger Schwarzarbeit

Körpernahe Dienstleistungen wie den Friseurbesuch können nun auch wieder Ungeimpfte wahrnehmen – mit Test, hier gilt nicht mehr die 2G-, sondern nun die 3G-Regel. Kerstin Stadler, Obermeisterin der Friseur- und Kosmetikinnung Freising, geht davon aus, dass so wieder mehr Kundschaft kommt. Zudem hofft sie dadurch auf einen Rückgang der Schwarzarbeit. „Doch das hat sich schon etabliert, denn die Hemmschwelle, Schwarzarbeit anzubieten oder zu nutzen, sinkt mit den anhaltenden Verordnungen“, sagt die Inhaberin des Salons k style´n cut. „Es wird sich zeigen, wie sich das weiter entwickelt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.