Corona-Nachwehen belasten die Justiz: Freisinger Amtsgericht arbeitet am Anschlag

Von: Manuel Eser

Den Gang zum Gericht wählen unter anderem immer mehr Elternpaare, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Insgesamt finden am Amtsgericht Freising Tausende von Prozessen statt. lehmann © Lehmann

Am Amtsgericht Freising haben es die beschäftigten Richter mit einer wahren Lawine an Verfahren zu tun. Das liegt zu einem Großteil auch an der Pandemie.

Freising – Das Amtsgericht Freising arbeitet am Anschlag: Rund 50 Verfahren müssen die Richter pro Monat bearbeiten und abschließen, um einen Rückstau zu vermeiden. Verschärft wird die Lage durch Entwicklungen, die Corona hervorgerufen hat. Im Rahmen eines Pressegesprächs präsentierte Direktor Stefan Priller die Dimensionen der Verfahrenslawinen, die jährlich auf das Amtsgericht zurollen. So gab es im vergangenen Jahr 1107 Zivilklagen, 1073 Familienanträge und 3190 Strafverfahren. „Wenn man bedenkt, dass der Personalschlüssel im Zivilrecht bei 1,92 Richtern liegt, bedeutet das, dass jeder pro Monat mit mehr als 50 Verfahren konfrontiert wird. Das heißt bei 22 Arbeitstagen pro Monat: Jeder Richter muss Tag für Tag zwei Verfahren vom Tisch bekommen, dass kein Rückstau entsteht.“

Besonders die Corona-Nachwehen belasten aktuell die Justiz: Denn während die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes am 7. April ausgelaufen sind, hat die Welle an Bußgeldverfahren gerade erst begonnen, wie Manfred Kastlmeier, 2. Vorsitzender des Amtsgerichts, betonte. „Zum Beispiel Verstöße gegen die Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkungen beschäftigen uns derzeit enorm.“ Auch die Fälle an häuslicher Gewalt haben im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie signifikant zugenommen.

Immer mehr Konflikte zwischen Elternteilen

Ein weiterer Negativtrend, den das Amtsgericht ausmacht, könnte ebenfalls durch die Lockdowns verstärkt worden sein. „Wir haben es immer mehr mit hochkonfliktreichen Elternpaaren zu tun, die nicht mehr in der Lage sind, sich bezüglich ihres Kindes oder ihrer Kinder auf irgendetwas zu einigen“, berichtete Kastlmeier.

Dabei ginge es nicht mehr nur um das Umgangsrecht bei Scheidungsverfahren, meinte der Vize-Präsident. Das Amtsgericht werde auch mit unerbittlichen Streitigkeiten darüber konfrontiert, in welche Schule ein Kind gehen solle, ob es eine Auslandsreise machen dürfe oder geimpft werde. Das seien extrem aufwendige Verfahren, weil dazu zum Beispiel familienrechtspsychologische Gutachten erstellt werden müssten.

Trotz aller Belastung kommt Gerichtsdirektor Priller zu einem positiven Urteil: „Die Justiz in Freising funktioniert sehr gut.“ Das höre sich lapidar an, sei aber ein hohes Gut – auch aus volkswirtschaftlicher Sicht: „Kein Unternehmen investiert in einem Land, in dem es keine Rechtssicherheit gibt.“

