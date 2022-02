Positiv getestet – und jetzt? Landratsamt Freising erklärt Corona-Regeln für Infizierte und Kontaktpersonen

Positiver PCR-Test? Dann heißt es: unverzüglich in häusliche Isolation begeben. Deren Dauer hängt von den Symptomen ab. Symbolbild © Britta Pedersen

Die Neuinfektionen im Kreis Freising sind nach wie vor hoch. Was bei einem positiven Test zu tun ist, wissen Betroffene oft nicht. Das Landratsamt erklärt das Prozedere.

Landkreis – Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist offenbar überschritten, doch noch immer verzeichnet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Freising eine hohe Zahl an Neuinfektionen – am Mittwoch waren es 771. Was positiv Getestete und Kontaktpersonen beachten müssen, erklärt das Landratsamt Freising.

Positiv Getestete

Für alle per PCR-Test positiv getesteten Personen (Indexpersonen) gilt:

■ Umgehend in häusliche Isolation begeben

■ Die Isolation endet frühestens nach zehn Tagen (gerechnet ab Symptombeginn bzw. Abstrichdatum bei Symptomfreiheit)

■ Man hat die Möglichkeit zur Verkürzung der Isolationsdauer unter bestimmten Voraussetzungen: mindestens 48 Stunden symptomfrei, negatives Testergebnis eines frühestens am Tag 7 der Isolation durchgeführten PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests (jeweils durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person). Wenn man dieses per E-Mail an fallabschluss-ctt@kreis-fs.de gesendet hat, ist ein selbstständiges Verlassen der Isolation am Folgetag möglich. Man muss sich nicht aktiv beim Gesundheitsamt melden. Dieses wird automatisch über einen positiven Test in Kenntnis gesetzt. Ausnahme: Testungen, die im Ausland durchgeführt wurden. In diesen Fällen besteht auch weiterhin eine Verpflichtung des Getesteten zur Meldung beim Gesundheitsamt

■ Hygieneregeln einhalten

■ Von Familienangehörigen im eigenen Haushalt isolieren. Familienangehörige im eigenen Haushalt bleiben ebenfalls zu Hause in Quarantäne, sofern sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind

■ Kontaktpersonen informieren

■ Hausarzt kontaktieren bei Symptomen, die behandelt werden müssen

■ Im Notfall: 112 anrufen

■ Haushaltsangehörige und andere enge Kontakte der letzten zwei Tage vor der Abnahme des positiven Tests oder Symptombeginn im privaten wie auch beruflichen Umfeld über die Infektion informieren

■ Bei positivem Selbsttest gilt zusätzlich: Bitte in häusliche Quarantäne begeben, bis ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt

■ Climedo

Das Gesundheitsamt Freising wird durch die Software Climedo in der Ermittlung und Kontaktnachverfolgung unterstützt. Liegt dem Contact-Tracing-Team eine E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer von dem oder der Betroffenen durch die Übermittlung des Labors vor, dann sendet Climedo täglich ein Symptomtagebuch sowie einen Fragebogen zu und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Kontaktpersonen selbst zu melden.

Sollte man auch nach mehreren Tagen keine E-Mail von Climedo erhalten haben, dann sendet man die Kontaktdaten für die Freischaltung zu. Weitere Informationen unter climedo.de/gesundheitsaemter Bei Fragen kontaktiert man das Amt unter gesundheitsamt-ctt@kreis-fs.de.

Nachweis für Genesene

Ein digitales „Genesenen-Zertifikat“ erhält man nach Ablauf der Isolation unter Vorlage des positiven PCR-Ergebnisses in den meisten Apotheken. Nach derzeitiger Regelung gilt ein solches Zertifikat ab dem 28. Tag und für höchstens 90 Tage nach der Infektion. Eine schriftliche Bestätigung über die häusliche Absonderung erhält man auf Anfrage nach Ablauf der Isolation unter Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Isolationszeitraum an folgende E-Mailadresse: bescheinigung-ifsg@kreis-fs.de.

Informationen für Kontaktpersonen von Infizierten

■ Nicht geimpfte und nicht genesene Kontaktpersonen zu einem Infizierten: Kontaktpersonen sind Personen, die Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall in dessen ansteckendem Zeitraum hatten

■ Häusliche Quarantäne dauert: zehn Tage ohne abschließenden Test, sieben Tage mit abschließendem negativem PCR- oder Antigen-Schnelltest (durch Fachpersonal; keine Selbsttests!)

■ Die Quarantäne endet mit Übermittlung des negativen Testergebnisses an das Gesundheitsamt per E-Mail an kpabschluss-CTT@Kreis-fs.de. Eine weitere Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt erfolgt nicht

■ von Familienangehörigen im eigenen Haushalt isolieren

■ Hygieneregeln einhalten

■ Hausarzt kontaktieren bei Symptomen, die behandelt werden müssen

■ Im Notfall: 112 anrufen

■ Vollständig Geimpfte und Genesene

Folgende Personen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft wurden, sind von der Quarantänepflicht ausgenommen:

■ enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind und eine Auffrischungsimpfung erhalten haben („Geboosterte“)

■ enge Kontaktpersonen, die von einer durch PCR-Test bestätigten Covid-19-Erkrankung genesen sind und danach mindestens eine Impfstoffgabe erhalten haben (Ausnahme dauerhaft ab dem Tag der Impfung)

■ enge Kontaktpersonen, die mindestens eine Impfstoffgabe erhalten haben und danach von einer durch PCR-Test bestätigten Covid-19-Erkrankung genesen sind (Ausnahme dauerhaft ab Tag 28 nach der Abnahme des positiven Tests)

■ enge Kontaktpersonen, die einen spezifischen positiven Antikörpertest nach den Vorgaben des Paul-Ehrlich-Instituts nachweisen können und danach mindestens eine Impfstoffgabe erhalten haben. Der positive Antikörperbefund muss zu einer Zeit erfolgt sein, zu der die betroffene Person noch keine Impfung gegen Covid-19 erhalten hatte und in einem akkreditierten Labor erhoben worden sein (Ausnahme dauerhaft ab dem Tag der Impfung)

■ enge Kontaktpersonen, die vollständig durch zwei Impfstoffgaben geimpft wurden, wenn die zweite Impfung mindestens 15 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt und enge Kontaktpersonen, die von einer durch PCR-Test bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die zugrunde liegende Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt

■ Treten innerhalb von zehn Tagen ab dem engen Kontakt zu dem bestätigten Fall von Covid-19 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber oder Geschmacks- und Geruchsverlust auf, so ist das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren

■ Bei Krankheitssymptomen umgehend isolieren und einen PCR-Test auf SARS-CoV-2 durchführen lassen. Wenn man beruflich engen Kontakt zu ungeimpften Risikogruppen hat (etwa Tätigkeit in einem Pflegeheim), wird die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen bzw. Auflagen für die folgenden zehn Tage mit der Arbeitsstelle besprochen

■ Sollte man privat Kontakt zu ungeimpften Risikogruppen haben (etwa Pflege von älteren Familienangehörigen) und diesen nicht für zehn Tage nach dem letzten engen Kontakt mit dem bestätigten SARS-CoV-2-Fall einstellen können, achtet man bitte besonders auf die Einhaltung der Hygieneregeln

■ Bei Fragen: Kontakt unter gesundheitsamt-ctt@kreis-fs.de

Informationen auf der Landratsamt-Seite

Alle Infos für positiv Getestete und Kontaktpersonen inklusive der Allgemeinverfügung Isolation (Quarantäneregeln) des bayerischen Gesundheitsministeriums, auch zur Impfung und den Teststationen im Landkreis finden sich hier. ft

