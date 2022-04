Corona plagt Eltern genug: Schrittweise Erhöhung der Kita-Gebühren in Freising ausgesetzt

Beschluss im Finanzausschuss

Gute Nachrichten für Freisinger Eltern: Die Kindergartengebühren steigen nur leicht. Für Krippe und Hort sinken die Gebühren sogar.

Freising – Frohe Botschaft für Freisinger Eltern: Die Gebühren für den Besuch von Kinderkrippen, Kindergärten und Hort steigen nur minimal oder bleiben sogar gleich. Der Finanzausschuss hat am Montag einstimmig beschlossen, auch für das kommende Kindergartenjahr ab September die eigentlich seit 2018 geltende Beschlussfassung, die eine sukzessive Erhöhung der Deckungsgrade durch Gebühren vorsieht, auszusetzen. Dasselbe gilt auch für die Gebühren, die man für den Besuch der Städtischen Musikschule zu entrichten hat.

Deckungsgrade bleiben unangetastet

Grundlage der Gebührenberechnung sind die durchschnittlichen Buchungszahlen der vergangenen vier Jahre, wie Kämmerer Matthias Nogly darlegte. Hinzukomme der 2018 gefasste Beschluss, die Deckungsgrade durch Elterngebühren jährlich um 0,5 Prozent anzuheben. Die betrugen im Jahr 2018 für die Kinderkrippen 21 Prozent, für die Kindergärten 15,5 Prozent und für die Kinderhorte 19 Prozent.

Weil aber die Corona-Jahre schwer genug für die Eltern seien, empfahl die Verwaltung auch für 2022 diese Deckungsgrade unangetastet zu lassen. Die Folge, wie sie Nogly darlegte: Für Krippe und Hort würde sich eine – allerdings nicht vorgesehene – Gebührensenkung ergeben, für den Bereich Kindergarten eine „geringfügige Erhöhung“ um rund ein Prozent.

OB Tobias Eschenbacher unterstützte den Vorschlag, für Krippen und Horte die bisherige Gebühr zu belassen, für die Kindergärten nur minimal zu erhöhen. Es sei „vertretbar“, die Deckungsgrade heuer noch einmal zu belassen.

Musikschulgebühren steigen nur geringfügig

Dem stimmte Eva Bönig (Grüne) zu: 2017 bis 2020 seien Jahre gewesen, in denen man wegen der Pandemie gar nicht richtig habe kalkulieren können und die sowohl für Eltern als auch für das Personal steigende Belastungen bedeutet hätten. Umso erfreulicher sei es, „dass sich für die Eltern kaum etwas ändert“. Und das, so zeigten die Zahlen aus dem Jahr 2020, obwohl die Stadt viel Geld für freiwillige Leistungen in diesem Bereich ausgebe: knapp 300 000 Euro bei den Kinderkrippen, fast 823 000 Euro bei den Horten und sogar 3,456 Millionen bei den Kindergärten. Dasselbe bei den Musikschulgebühren: Auch da verzichtet man abermals auf eine Erhöhung der Deckungsgrade, weshalb die Gebühren ebenfalls nur in geringem Maße steigen.

