Corona-Schutz an den Schulen: Lüften, warme Jacken, CO2-Ampeln

Alles auf Durchzug: In vielen Schulen im Landkreis Freising fehlen Lüftungsanlagen. Doch bislang funktionieren die Hygienepläne gut genug.

Landkreis – „Der erste, der frühmorgens in den Besprechungsraum kommt, reißt erst einmal alle Fenster auf“. Es folgt, berichtet Christl Steinhart, ein kompletter Luftaustausch. So oder ähnlich, berichtet die Pressesprecherin der Stadt Freising, halten es im Rathaus „alle Insassen – in allen Büros“. Ziel in Zeiten rasant steigender Corona-Zahlen: Ein gesundes Raumklima – frische Luft statt Viren. Probleme habe damit keiner: „Das Lüften funktioniert im Freisinger Rathaus hervorragend“, so Steinhart, die hausinterne Vorschrift, die das sogar zwingend vorschreibt, braucht’s dafür eigentlich gar nicht. Wichtig sei aber, betont die Rathaus-Sprecherin, „dass es einen Durchzug gibt – also nicht nur Fenster auf, sondern auch die Tür!“ Eine moderne Lüftungsanlage gibt es im Rathaus nicht – und wird es auch nicht geben. Statt High Tech seien in nächster Zeit halt dicke Jacken angesagt.

Das Zwiebelprinzip ist angesagt

Großes Gemurre beim Lüften hat auch Daniel Spreng bisher nicht vernommen. Wenn seine Lehrer tatkräftig den Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums umsetzten, seien (fast) alle Schüler damit einverstanden, bilanziert der Leiter der Berufsschule Freising nach den ersten luftigen Wochen. „Ein paar jungen Damen ist natürlich immer zu kalt“, weiß Spreng, „das ist aber kein ernsthafter Protest“. Die Berufschüler seien „erwachsene Leute, denen man den Sinn und Zweck auch gar nicht lange erklären muss“. Und im Winter? Dann, so Schulleiter Spreng, bekomme die nach dem Zwiebelprinzip konzipierte Kleidung halt noch ein paar Schichten drauf.

Apropos Hygieneplan: Der sieht an den Schulen eine fünfminütige Stoß- oder Querlüftung alle 45 Minuten vor. Das Umweltbundesamt (UBA) und die Kultusministerkonferenz empfehlen gar alle 20 Minuten eine Fünf-Minuten-Frischluftzufuhr „bei weit geöffneten Fenstern“. Kein Problem an der Berufschule – zumindest bisher. Spreng setzt hier auf die „Eigenverantwortlichkeit“ der jungen Leute: „Die kennen das ja schon vom Betrieb her“. Auf den Einbau ein Lüftungsanlage wird man auch an der Berufschule vergeblich warten: Die wird in den kommenden Jahren neu gebaut.

Auch im Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising ist das Lüften kein großes Thema – es wird eben gemacht. „Wir setzen die Vorschriften um“, sagt Schulleiterin Susanna Räde. Gelüftet werde freilich nicht nur in den Klassenräumen, sondern auch im Lehrerzimmer und den Verwaltungsräumen – mit vollständig geöffneten Fenstern. In dem Infoschreiben für die Eltern sei jedoch nicht extra erwähnt worden, dass die Kinder und Jugendlichen Jacken und Mützen anhaben müssten. „Aber sie kommen ja letztlich so in die Schule, und wenn es kälter wird, wird es sicher so sein, dass sie auch mal mit Jacke im Unterricht sitzen“, sagt Räde.

Decken im Unterricht sind nicht erlaubt

In der Grundschule Fahrenzhausen dagegen hat Schulleiterin Monika Rottenfußer einen Elternbrief mit Hinweisen verschickt. „Jedes Kind soll ein Sitzkissen mitbringen, und eine leichte Jacke, die man über den Stuhl hängen kann. Zudem sollte man an einen Schal oder ein Tuch denken“, erklärt Rottenfußer. Decken seien aus Platz- und Hygienegründen nicht erwünscht.

Um die Temperatur zu kontrollieren, sei in jedem Klassenzimmer ein Thermometer vorhanden. Außerdem will die Grundschule Fahrenzhausen CO2-Messgeräte beantragen, die Förderung sei bereits durch. Bislang funktioniere das regelmäßige Stoß- und Querlüften gut, sagt Rottenfußer. „Wie das aber klappt, wenn es kälter wird, können wir derzeit noch nicht beurteilen.“ Was natürlich auch zu bedenken sei: „Für den Unterrichtsablauf ist das Lüften nicht ganz einfach, es kommt immer wieder zu Unterbrechungen. Aber so sind nun mal die Vorgaben.“

CO2-Ampeln sollen angeschafft werden

Stichwort CO2-Messgeräte: Darum bemüht sich auch die Gemeinde Neufahrn. Die Räte haben sich Anfang Oktober auf Betreiben der Grünen für die Beschaffung von CO2-Ampeln ausgesprochen – und das nicht nur in allen Schulklassenzimmern, sondern auch in den Kindergärten. Zudem wird geprüft, ob und wo Luftfilter installiert werden müssen. Dass die Gemeinde damit auf dem richtigen Weg ist, zeigen die Förderrichtlinien des Kultusministeriums: Der Freistaat Bayern wird mit 50 Millionen Euro den Einbau von Lüftungsanlagen und CO2-Ampeln in Schulen und Kitas fördern. In Moosburg steht das Thema ebenfalls auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Montag.

In Nandlstadt hatte Grünen-Marktrat Erhard Schönegge die Installation von Corona-Ampeln in den Klassen der Grund- und Mittelschule angeregt – und auch für deren Einführung in den Kindergärten geworben. Nach Rücksprache mit dem Kultusministerium hat Bürgermeister Gerhard Betz in Erfahrung gebracht, dass seitens der Kommune noch keine Zuschussanträge gestellt werden könnten – ein bis zwei Wochen könne das noch dauern. Sobald es möglich ist, werde man einen Antrag stellen und in Zusammenarbeit mit der Schule entscheiden, ob man die CO2-Messstation einbauen wird.

Was die Zuschüsse betrifft, hat Betz erfahren, dass diese im Falle von Belüftungsanlagen nur gewährt werden, „wenn es absolut keine Möglichkeit gibt, ein Klassenzimmer zu lüften“, fasst Betz zusammen. Das dürfte „vermutlich nirgendwo in Bayern der Fall sein“. Und für die CO2-Ampeln werden eine Regelung erarbeitet, die einen Zuschuss pro Kind vorsieht. hob/mh/ah

Neugebaute Schulen sind gut ausgestattet

Moderne Lüftungsanlagen – wie schaut’s damit in den (weiterführenden) Schulen aus, für die der Landkreis der Sachaufwandsträger ist? Grundsätzlich gilt laut Sprecherin Eva Zimmerhof: „In den Neubauprojekten des Landkreises der letzten sechs Jahre wurden bereits zentrale Lüftungsanlagen für die Klassenräume eingebaut.“ Das betreffe etwa die Realschule Freising, die Erweiterung Realschule Au sowie das kernsanierte Bestandsgebäude der Realschule Au. Die sanierte Turnhalle am Camerloher-Gymnasium werde ebenfalls durchgängig durch eine Lüftungsanlage belüftet. Im Aulagebäude sei für Turnhalle und Aula ein zentrales Lüftungsgerät eingebaut worden, für die Musiksäle sowie Mehrzweckraum und Ganztag seien dezentrale Lüftungsgeräte installiert worden. Zimmerhof: „Das gilt auch für den sogenannten Zeppelin am OMG Neufahrn, wo auch dezentrale Lüftungsgeräte in die Fassade eingebaut wurden.“

Kurzfristig werden keine Anlagen fest verbaut

Im Rahmen der derzeit laufenden großen Sanierungen an der Karl-Meichelbeck-Realschule und der Wirtschaftsschule sei geprüft worden, ob der Einbau möglich und sinnvoll sei. Das Ergebnis war negativ. Der nachträgliche Einbau einer zentralen Lüftungsanlage in den Bestand sei „nur sehr schwer oder fast gar nicht im laufenden Betrieb umzusetzen.“ Dezentrale Geräte wiederum – die dann über die Fassade funktionieren – würden selten die Umsetzung eines ausreichenden Luftvolumens erlauben. Die neue Berufsschule soll freilich mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden.

Zimmerhof: „Mit der Thematik Schullüftung setzt sich der Hochbau schon seit mehreren Jahren intensiv auseinander“. Kurzfristig – also für diesen Winter – würden aber keine Lüftungsanlagen fest verbaut. Generell prüfe das Landratsamt jetzt weitere Schritte, um den Luftaustausch zu verbessern und so das Infektionsrisiko durch virushaltige Aerosole zu verringern – möglichst auch durch kurzfristig umsetzbare Maßnahmen. Ansonsten bleibt nur Lüften. Mit den Viren dürfte auch viel Geld die Fenster hinauswehen: Der Kreis rechnet mit enormen Mehrkosten beim Heizen.

