Zwischen Corona und Krieg: Wirtschaft steht vor nächster Riesen-Herausforderung

Von: Magdalena Höcherl, Hans Moritz

„Extreme Preise“ sind beim Kauf von Stahl derzeit an der Tagesordnung. Die Stimmung in der regionalen Wirtschaft ist alles andere als rosig. © Stratenschulte/dpa

Die Wirtschaft steuert von einer Krise in die nächste. Zwar flauen die Corona-Folgen ab, dafür sorgt der Putin-Feldzug jetzt für höhere Preise.

Freising – Obwohl erst kürzlich die meisten Corona-Beschränkungen weggefallen sind, ist die Stimmung in der regionalen Wirtschaft angespannt bis schlecht. Das liegt an den Verwerfungen auf dem Weltmarkt, die bis Freising reichen – Preisexplosionen bei Roh- und Kraftstoffen, Lieferengpässe und der Krieg gegen die Ukraine. Dabei ist die Lage vor Ort derzeit gar nicht so übel.

„Zum Großteil ist die Auftragslage in den hiesigen Betrieben gut, aber die äußeren Umstände treiben die Unternehmer um“, berichtet Otto Heinz, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Erding-Freising und IHK-Vizepräsident, nach einem Treffen des IHK-Regionalausschusses. Erfreulich sei, dass gerade in den seit Monaten von coronabedingten Einschränkungen betroffenen Branchen – vor allem Reise und Tourismus sowie Einzelhandel – inzwischen ein Aufwärtstrend zu spüren sei.

Aufwärtstrend im Tourismus

Zu schaffen machen den Betrieben vor allem die extremen Preissteigerungen. Der Kammer-Chef berichtet zum Beispiel von einer Unternehmerin, der seitens ihrer Lieferanten bereits gar keine festen Preise mehr zugesichert würden. Eine andere Geschäftsfrau sprach von „extremen Preisen“ beim Kauf von Stahl. Verschärft wird die Lage laut IHK durch den Umstand, dass es weltweit kaum noch Container gibt, um Waren und Rohstoffe zu importieren.

Die Verwerfungen auf dem Welthandel, so Heinz in einer Mitteilung, „zerstören jegliche Planungssicherheit in der heimischen Wirtschaft, die gerade mit Auslaufen der Corona-Beschränkungen so wichtig wäre“.

Zunehmender Fachkräftemangel

Zudem spitze sich auch in der Region der Fachkräftemangel immer weiter zu: Mehrere Ausschussmitglieder sprachen fehlendes Personal in ihren Betrieben an. Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel rief der IHK-Vizepräsident in der Sitzung die hiesigen Unternehmen dazu auf, sich am anstehenden Girl‘s’ Day unter dem Motto „Ich werde Chefin“ am 28. April zu beteiligen.

Nicht zuletzt sorge der russische Angriff auf die Ukraine für eine extreme Verunsicherung in der Wirtschaft. „Wir schauen mit großer Sorge auf den Frieden in Europa und nicht zuletzt auch auf die weitere Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise“, betonte Heinz. Erst jetzt werde einer breiten Öffentlichkeit deutlich, welche Rolle die Ukraine als Land mit einer hohen Digital- und Elektronikkompetenz und vielen IT-Entwicklern in der Welt hatte.

Immer weniger Minijober

Sorgen gibt es aber auch im Arbeitnehmerbereich. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) teilt mit, dass seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren allein im Landkreis Freising die Zahl der Minijobs deutlich zurückgegangen sei. Waren es 2020 noch 16 700 Stellen auf 450-Euro-Basis, wurde 2021 ein Rückgang um 650, sprich vier Prozent, verzeichnet. Besonders betroffen sei das Gastgewerbe, wo 460 Minijobs verloren gingen – ein Einbruch von 18 Prozent.

Grundsätzlich zählten die 450-Euro-Kräfte zu den „Hauptverlieren der Pandemie“, erklärt NGG-Geschäftsführer Manuel Halbmeier. „Viele Minijobber leben in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld.“

Er kritisiert zudem, dass der Bund zwar den Verdienst auf 520 Euro anheben wolle, aber weiter ohne Teilhabe an der Arbeitslosenversicherung. Corona habe aber allen vor Augen geführt, dass die Menschen vernünftig abgesichert werden müssen.

Höhere Löhnein der Gastronomie

Gute Nachrichten gibt es jedoch für die rund 4200 Köchinnen, Kellner und Hotelangestellten im Landkreis Freising, die in den vergangenen beiden Jahren durch die Corona-Pandemie große Einbußen hinnehmen mussten: Ihre Einkommen steigen laut NGG ab April in mehreren Stufen um bis zu 27 Prozent. Besonders starke Steigungen gebe es für ungelernte Kräfte. „Das kräftige Lohn-Plus macht die Arbeit an Theke und Tresen deutlich attraktiver“, betont Manuel Halbmeier. „Das ist ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel.“