Von Corona bis zu TBC: Das Freisinger Gesundheitsamt war gefordert

Jahresbilanz des Landratsamts weist hohe Fallzahlen auf

Im vergangenen Jahr wurden 82 601 meldepflichtige Erkrankungen angezeigt. Das Freisinger Gesundheitsamt hatte alle Hände voll zu tun.

Freising – 82 601 Fallmeldungen von meldepflichtigen Erkrankungen hatte das Gesundheitsamt Freising auf dem Tisch binnen eines Jahres auf dem Tisch liegen – davon natürlich die größte Zahl der Pandemie geschuldet. Ein Rückblick des Landratsamts gibt jetzt Auskunft darüber, welche meldepflichtigen Erkrankungen sonst noch den Landkreis beschäftigt haben.

Meldepflichtige Erkrankungen

Insgesamt, so ist es in der schriftlichen Ausführung vom Landratsamt Freising zu lesen, wurden zwischen 1. November 2021 bis 31. Oktober 2022 exakt 82 601 meldepflichtige Erkrankungen beim Gesundheitsamt angezeigt. Die Verdachtsmeldungen seien allerdings deutlich höher gewesen. Wie hoch, ist laut Landratsamt im Nachhinein jedoch nicht mehr zu beziffern.

Zu den Zahlen: 82 025 Menschen im Landkreis erkrankten an Covid19, Diese enorm hohe Zahl – Stand Mittwoch gibt es laut RKI seit der Beginn der Pandemie im Kreis Freising insgesamt 90 008 Corona-Fälle – sind vermutlich auf die schrittweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Jahr 2022 und die Rückkehr zu einem Alltag wie vor dem Beginn der Pandemie zurückzuführen.

Außerdem erkrankten 96 Personen an mit Campylobacter (Bakterien, die Durchfall auslösen), 89 an Influenza und 53 an Windpocken. Eine geringe Infektionsdichte gab es bei Keuchhusten: Hier wurden sechs Fälle gemeldet, an Mumps erkrankten zwei Personen – an der Legionellose (Form der Lungenentzündung) nur ein Mensch. Auch das Hantavirus hatte im Landkreis kaum Chancen, lediglich eine Person infizierte sich damit. Bei Tollwut blieb es bei einem Verdachtsfall.

FSME-Fälle

Ein größeres Risiko bergen allerdings nach wie vor Zecken: Vier Personen aus dem Landkreis mussten wegen FSME behandelt werden. Auch die Affenpocken kamen 2022 im Landkreis Freising an, hier lagen vier Fälle auf dem Tisch des Gesundheitsamts.

Tuberkulose-Untersuchungen

Was vergangenes Jahr laut Landratsamt einen außergewöhnlich hohen Aufwand an Untersuchungen und Veranlassungen nach sich zog, waren Fälle von Lungen- und Lymphknoten-Tuberkulose (TBC) – sieben an der Zahl, sechs davon Neuerkrankungen. Das Dramatische: Vier der Infizierten waren an einer für andere Menschen sehr ansteckenden, der sogenannten offenen, TBC erkrankt – die Ansteckung erfolgt über Tröpfen, die etwa durch Husten oder Niesen des Betroffenen eingeatmet werden. Sämtliche TBC-Patienten wurden laut der Rückblende des Landrats unverzüglich einer Facharztbehandlung zugeführt, womit eine Weiterverbreitung unterbunden werden konnte.

Großer Aufwand

Das Aufwändige: Um mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln, wurden umfangreiche Umgebungsuntersuchungen ins Laufen gebracht – insgesamt fanden 95 spezielle Bluttestungen statt, von denen wiederum 15 positiv ausfielen. Bei diesen 15 betroffenen Personen wurden dann ambulante Untersuchungen und eine Röntgenaufnahme durchgeführt, um eine offene TBC auszuschließen. Bei fünf dieser Nachgetesteten wurde prophylaktisch eine medikamentöse Behandlung begonnen. Unter anderem auch bei zwei Kindern: In diesen Fällen lag zwar kein positives Testergebnis vor, allerdings sind die Ansteckungsmöglichkeiten in diesem Alter hoch. Ausrücken musste das Gesundheitsamt diesbezüglich auch zu Außendiensteinsätzen in Asylunterkünften, um via Blutentnahmen den Status von möglichen Patienten, die sich angesteckt haben könnten, zu prüfen.

Richard Lorenz